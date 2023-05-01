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Земля может "утонуть" в грязи: в мире началось таяние вечной мерзлоты, чем это грозит человечеству

1 мая 2023 22:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Чем грозит таяние вечной мерзлоты – о чем предупредили ученые
Таяние вечной мерзлоты на планете. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Немецкие исследователи предупредили о том, что из-за таяния вечной мерзлоты по причине происходящего уже сегодня климатического кризиса могут высвободиться загрязнители. Речь идет об индустриальных загрязнителях, оставшихся после различных испытаний и добычи полезных ископаемых.

Об этом сообщает портал "Science News"

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Как утверждают ученые, в вечной мерзлоте находятся загрязнители нефтехимической промышленности, в которые входят:

  • бензин;
  • дизель;
  • мышьяк;
  • ртуть;
  • свинец.

Кроме того, в вечной мерзлоте можно найти и оставшиеся после различных ядерных испытаний опасные радиоактивные отходы. Важно понимать, что этот список не полный, ведь многие различные данные находятся в секрете от исследователей.

Вечная мерзлота
Таяние вечной мерзлоты на планете. Фото: google.com

Ученые приблизительно подсчитали, что на карте Арктики можно найти примерно 13-20 тысяч точек, где находятся отходы после военных и промышленных испытаний. Все эти отходы не были экологически утилизированы, ведь тогда считалось, что в вечной мерзлоте мусор будет долго храниться и будет безопасным для окружающей среды.

Как глобальное потепление влияет на эти отходы?

Исследователи обнаружили, что в ближайшее время из-за глобального потепления может растаять 2200-4800 грязных участков. Если к концу 21 века температура на планете повысится на два градуса, то территория этих загрязненных участков расширится до 7700-12100.

Вечная мерзлота
Загрязнители в вечной мерзлоте. Фото: google.com

Поэтому исследователи рекомендуют местным властям создавать планы по тому, как можно изолировать некоторые районы вечной мерзлоты от окружающих экосистем или утилизировать загрязняющие вещества.

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