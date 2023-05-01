Чем грозит таяние вечной мерзлоты – о чем предупредили ученые

Таяние вечной мерзлоты на планете. Фото: google.com

Немецкие исследователи предупредили о том, что из-за таяния вечной мерзлоты по причине происходящего уже сегодня климатического кризиса могут высвободиться загрязнители. Речь идет об индустриальных загрязнителях, оставшихся после различных испытаний и добычи полезных ископаемых.

Об этом сообщает портал "Science News"

Читайте также:

Как утверждают ученые, в вечной мерзлоте находятся загрязнители нефтехимической промышленности, в которые входят:

бензин;

дизель;

мышьяк;

ртуть;

свинец.

Кроме того, в вечной мерзлоте можно найти и оставшиеся после различных ядерных испытаний опасные радиоактивные отходы. Важно понимать, что этот список не полный, ведь многие различные данные находятся в секрете от исследователей.

Таяние вечной мерзлоты на планете. Фото: google.com

Ученые приблизительно подсчитали, что на карте Арктики можно найти примерно 13-20 тысяч точек, где находятся отходы после военных и промышленных испытаний. Все эти отходы не были экологически утилизированы, ведь тогда считалось, что в вечной мерзлоте мусор будет долго храниться и будет безопасным для окружающей среды.

Как глобальное потепление влияет на эти отходы?

Исследователи обнаружили, что в ближайшее время из-за глобального потепления может растаять 2200-4800 грязных участков. Если к концу 21 века температура на планете повысится на два градуса, то территория этих загрязненных участков расширится до 7700-12100.

Загрязнители в вечной мерзлоте. Фото: google.com

Поэтому исследователи рекомендуют местным властям создавать планы по тому, как можно изолировать некоторые районы вечной мерзлоты от окружающих экосистем или утилизировать загрязняющие вещества.

Напомним, мы писали о том, какие страны мира могут серьезно пострадать от адской жары.

Ранее мы рассказывали, что температура мирового океана может достичь критических отметок.

Также мы сообщали о том, как глобальное потепление влияет на грибок.