Чем грозит таяние вечной мерзлоты – о чем предупредили ученые

Земля может "утонуть" в грязи: в мире началось таяние вечной мерзлоты, чем это грозит человечеству
Немецкие исследователи предупредили о том, что из-за таяния вечной мерзлоты по причине происходящего уже сегодня климатического кризиса могут высвободиться загрязнители. Речь идет об индустриальных загрязнителях, оставшихся после различных испытаний и добычи полезных ископаемых.
Об этом сообщает портал "Science News"
Как утверждают ученые, в вечной мерзлоте находятся загрязнители нефтехимической промышленности, в которые входят:
- бензин;
- дизель;
- мышьяк;
- ртуть;
- свинец.
Кроме того, в вечной мерзлоте можно найти и оставшиеся после различных ядерных испытаний опасные радиоактивные отходы. Важно понимать, что этот список не полный, ведь многие различные данные находятся в секрете от исследователей.
Ученые приблизительно подсчитали, что на карте Арктики можно найти примерно 13-20 тысяч точек, где находятся отходы после военных и промышленных испытаний. Все эти отходы не были экологически утилизированы, ведь тогда считалось, что в вечной мерзлоте мусор будет долго храниться и будет безопасным для окружающей среды.
Как глобальное потепление влияет на эти отходы?
Исследователи обнаружили, что в ближайшее время из-за глобального потепления может растаять 2200-4800 грязных участков. Если к концу 21 века температура на планете повысится на два градуса, то территория этих загрязненных участков расширится до 7700-12100.
Поэтому исследователи рекомендуют местным властям создавать планы по тому, как можно изолировать некоторые районы вечной мерзлоты от окружающих экосистем или утилизировать загрязняющие вещества.
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