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Из–за глобального потепления страны Азии установили новый температурный рекорд

8 мая 2023 17:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В странах Азии зафиксировали повышение температуры воздуха – что говорят ученые
Повышение температуры воздуха из–за глобального потепления во Вьетнаме. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В провинции Тханьхоа, расположенной в северной части Вьетнама, исследователи зафиксировали самую высокую температурную отметку в чуть более 44 градусов по Цельсию. По словам ученых, учитывая скорость глобального потепления, в скором времени может быть установлен новый рекорд.

Об этом сообщает портал "The Guardian"

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В последнее время на планете появляется большое количество разных природных катаклизм. В частности, Землю "атакуют" разные пожары, наводнения, цунами и другие природные стихии, из–за которых страдает и гибнет большое количество жителей нашей планеты.

Это происходит из–за серьезного глобального потепления, из–за которого во многих странах повышается температура воздуха. Исследователи "бьют тревогу" из–за того, какими негативными могут быть последствия глобального потепления на планете.

Аномальная жара во Вьетнаме
Повышение температуры воздуха во Вьетнаме. Фото: google.com

Некоторые страны уже начинают ощущать эти последствия, в частности, это касается и стран Азии. Так, в одном из городов на востоке Бирмы ученые зафиксировали температуру воздуха на отметке в 43,8 градуса по Цельсию, которая является самой высокой температурой за последние десять лет.

По словам фермера из Вьетнама Нгуэн Тхи Лана, из–за высокой температуры воздуха ему приходится раньше начинать работать, заканчивая свою работу до десяти часов утра.

Аномальная жара во Вьетнаме
Повышение температуры воздуха во Вьетнаме. Фото: google.com

Следует отметить, что четыре года назад температура воздуха в центральной вьетнамской провинции составляла 43,4 градуса, что было последним установленным рекордом.

Еще в начале весны климатологи отметили, что добиться понижения глобальной температуры, о котором говорилось ранее, скорее всего, не удастся.

Ученые утверждают, что с начала индустриальной эпохи температура на планете повысилась примерно на 1,1 градусов по Цельсию. По словам исследователей, если местное правительство не решит сократить выбросы в атмосферу, глобальное потепление на планете продолжит активно развиваться.

Напомним, мы писали о том, как из–за глобального потепления на планете могут пострадать бейсболисты.

Ранее мы рассказывали, что ученые предупредили, что в мире началось активное таяние вечной мерзлоты.

Также мы сообщали, почему людям не удастся остановить глобальное потепление.

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