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Найближчі два роки Землю може "накрити" сильне глобальне потепління: попередження від ООН

4 травня 2023 17:11
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В ООН попередили про новий сплеск глобального потепління – на що чекати
Вплив глобального потепління на навколишнє середовище. Фото: Reuters
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Метеорологи попередили про те, які наслідки матиме планета через розвиток погодного явища Ель–Ніньйо найближчим часом. За словами фахівців, через ймовірність розвитку цього явища на Землі може піднятися глобальна температура та є можливість встановлення нових теплових рекордів.

Про це повідомляють у Всесвітній метеорологічній організації ООН.

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Відомо, що Ель–Ніньйо – це кліматичне явище, яке зазвичай асоціюється з підвищенням температури повітря, посухою та проливними дощами. За словами фахівців з метеорології, це природнє явище востаннє спостерігався у 2018–2019 роках.

Эль–Ниньо
Погодне явище Ель–Ніньйо на планеті. Фото: Futura

Метеорологи зазначили, що ймовірність розвитку Ель–Ніньйо до кінця липня становить 60%, а до кінця вересня ця цифра може вирости до 80%. За словами керівника відділу регіональних кліматичних прогнозів ВМО Вільфрана Муфуми Окіа, це змінить клімат та погоду на всій планеті.

Як стверджує голова метеорологічної організації Петтері Таалас, очевидне підвищення температури на планеті спровокує новий сплеск глобального потепління. Крім того, це може збільшити ймовірність встановлення нових температурних рекордів.

Глобальное потепление
Планета після та до глобального потепління. Фото ілюстративне: NASA

Важливо розуміти, що вплив Ель–Ніньйо на температуру повітря зазвичай можна побачити лише через рік, тому його вплив, ймовірно, проявиться найбільше у 2024 році.

"Ми очікуємо, що в найближчі два роки відбудеться серйозне підвищення глобальної температури", – стверджує керівник відділу регіональних кліматичних прогнозів ВМО Вільфран Муфума Окіа.

Нагадаємо, ми писали про те, що метеорологи розповіли, чи змінить зиму в Україні глобальне потепління.

Раніше ми розповідали, що в США через глобальне потепління з’явилися м’ясоїдні мікроби.

Також ми повідомляли про те, що вчені пояснили, як змінилися льодовики через глобальне потепління.

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