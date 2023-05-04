В ООН попередили про новий сплеск глобального потепління – на що чекати

Вплив глобального потепління на навколишнє середовище. Фото: Reuters

Метеорологи попередили про те, які наслідки матиме планета через розвиток погодного явища Ель–Ніньйо найближчим часом. За словами фахівців, через ймовірність розвитку цього явища на Землі може піднятися глобальна температура та є можливість встановлення нових теплових рекордів.

Про це повідомляють у Всесвітній метеорологічній організації ООН.

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Відомо, що Ель–Ніньйо – це кліматичне явище, яке зазвичай асоціюється з підвищенням температури повітря, посухою та проливними дощами. За словами фахівців з метеорології, це природнє явище востаннє спостерігався у 2018–2019 роках.

Погодне явище Ель–Ніньйо на планеті. Фото: Futura

Метеорологи зазначили, що ймовірність розвитку Ель–Ніньйо до кінця липня становить 60%, а до кінця вересня ця цифра може вирости до 80%. За словами керівника відділу регіональних кліматичних прогнозів ВМО Вільфрана Муфуми Окіа, це змінить клімат та погоду на всій планеті.

Як стверджує голова метеорологічної організації Петтері Таалас, очевидне підвищення температури на планеті спровокує новий сплеск глобального потепління. Крім того, це може збільшити ймовірність встановлення нових температурних рекордів.

Планета після та до глобального потепління. Фото ілюстративне: NASA

Важливо розуміти, що вплив Ель–Ніньйо на температуру повітря зазвичай можна побачити лише через рік, тому його вплив, ймовірно, проявиться найбільше у 2024 році.

"Ми очікуємо, що в найближчі два роки відбудеться серйозне підвищення глобальної температури", – стверджує керівник відділу регіональних кліматичних прогнозів ВМО Вільфран Муфума Окіа.

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