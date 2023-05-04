Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В ближайшие два года Землю может "накрыть" сильное глобальное потепление: предупреждение от ООН arrow

В ближайшие два года Землю может "накрыть" сильное глобальное потепление: предупреждение от ООН

4 мая 2023 17:11
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В ООН предупредили о новом всплеске глобального потепления – чего ждать
Воздействие глобального потепления на окружающую среду. Фото: Reuters
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Метеорологи предупредили о том, какие последствия будет иметь планета из-за развития погодного явления Эль–Ниньо в ближайшее время. По словам специалистов, из-за вероятности развития этого явления на Земле может подняться глобальная температура и есть возможность установления новых тепловых рекордов.

Об этом сообщается во Всемирной метеорологической организации ООН.

Читайте также:

Известно, что Эль–Ниньо – это климатическое явление, обычно ассоциирующееся с повышением температуры воздуха, засухой и проливными дождями. По словам специалистов по метеорологии, это природное явление последний раз наблюдалось в 2018–2019 годах.

Эль-Ниньо
Погодное явление Эль–Ниньо на планете. Фото: Futura

Метеорологи отметили, что вероятность развития Эль–Ниньо к концу июля составляет 60%, а к концу сентября эта цифра может вырасти до 80%. По словам руководителя отдела региональных климатических прогнозов ВМО Вильфрана Муфумы Окиа, это изменит климат и погоду на всей планете.

Как утверждает глава метеорологической организации Петтери Таалас, очевидное повышение температуры на планете спровоцирует новый всплеск глобального потепления. Кроме того, это может увеличить вероятность установления новых температурных рекордов.

Глобальное потепление
Планета после и до глобального потепления. Фото иллюстративное: NASA

Важно понимать, что влияние Эль–Ниньо на температуру воздуха обычно можно увидеть только через год, поэтому его влияние, вероятно, проявится больше всего в 2024 году.

"Мы ожидаем, что в ближайшие два года произойдет серьезное повышение глобальной температуры", – утверждает руководитель отдела региональных климатических прогнозов ВМО Вильфран Муфума Окиа.

Напомним, мы писали о том, что метеорологи рассказали, изменит ли зиму в Украине глобальное потепление.

Ранее мы рассказывали, что в США из-за глобального потепления появились плотоядные микробы.

Также мы сообщали о том, что ученые объяснили, как изменились ледники из-за глобального потепления.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас