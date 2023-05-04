В ООН предупредили о новом всплеске глобального потепления – чего ждать

Воздействие глобального потепления на окружающую среду. Фото: Reuters

Метеорологи предупредили о том, какие последствия будет иметь планета из-за развития погодного явления Эль–Ниньо в ближайшее время. По словам специалистов, из-за вероятности развития этого явления на Земле может подняться глобальная температура и есть возможность установления новых тепловых рекордов.

Об этом сообщается во Всемирной метеорологической организации ООН.

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Известно, что Эль–Ниньо – это климатическое явление, обычно ассоциирующееся с повышением температуры воздуха, засухой и проливными дождями. По словам специалистов по метеорологии, это природное явление последний раз наблюдалось в 2018–2019 годах.

Погодное явление Эль–Ниньо на планете. Фото: Futura

Метеорологи отметили, что вероятность развития Эль–Ниньо к концу июля составляет 60%, а к концу сентября эта цифра может вырасти до 80%. По словам руководителя отдела региональных климатических прогнозов ВМО Вильфрана Муфумы Окиа, это изменит климат и погоду на всей планете.

Как утверждает глава метеорологической организации Петтери Таалас, очевидное повышение температуры на планете спровоцирует новый всплеск глобального потепления. Кроме того, это может увеличить вероятность установления новых температурных рекордов.

Планета после и до глобального потепления. Фото иллюстративное: NASA

Важно понимать, что влияние Эль–Ниньо на температуру воздуха обычно можно увидеть только через год, поэтому его влияние, вероятно, проявится больше всего в 2024 году.

"Мы ожидаем, что в ближайшие два года произойдет серьезное повышение глобальной температуры", – утверждает руководитель отдела региональных климатических прогнозов ВМО Вильфран Муфума Окиа.

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