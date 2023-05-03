Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Глобальне потепління "вдарить" по бейсболістах: вчені пояснили, як це пов'язано arrow

Глобальне потепління "вдарить" по бейсболістах: вчені пояснили, як це пов'язано

3 травня 2023 21:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Як глобальне потепління вплине на бейсболістів – вчені здивували своєю заявою
Бейсбольний матч в Америці. Фото: Unsplash
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Дослідники розповіли про те, як від глобального потепління можуть постраждати гравці бейсболу. За їхніми словами, результат бейсбольних матчів напряму залежить від того, як будуть змінюватися кліматичні умови на планеті.

Про це повідомляє портал Science Alert.

Читайте також:

Фанати бейсболу точно знають, що таке хоум-рани, які є одними з найбільш хвилюючих моментів гри. Це момент, коли гравці та вболівальники дивляться в небо в очікування результату. Фанати помітили, що останнім часом різко зросла кількість хоум-ранів.

Бейсбольный матч
Хоум-ран під час бейбольного матчу. Фото: google.com

Тому дослідники вирішили з’ясувати, через що під час матчів збільшилася кількість хоум-ранів. Вчені вважають, що вся причина — в кліматичних умовах навколо. За словами фізиків, при нагрівання повітря швидкість руху молекул збільшується, повітря розширюється, а між молекулами з’являється більше вільного простору.

Тому у теплий день через опір повітря м’яч здатний летіти далі, ніж у холодний. Дослідники вважають, що підвищення температури повітря на десять градусів спровокує зріст числа хоум-ранів під час бейсбольних матчів, у середньому, на 20%.

Бейсбольный матч
Хоум-ран під час бейбольного матчу. Фото: google.com

Дослідження вчених

Дослідники встановили високошвидкісні камери на бейсбольних матчах, завдяки чому оцінили кут запуску та швидкість кожного удару. Вчені зіставили м’ячі, які були кинуті під одним кутом та з однією швидкістю, але в різну температуру повітря.

Також вони використовували дослідження з кліматичними моделями, з’ясувавши, скільки хоум-ранів відбулося через кліматичні зміни. В результаті експериментів, багато хоум-ранів були пов’язані зі зменшенням щільності повітря через глобальне потепління на планеті.

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідники пояснили, чи можуть самі люди зупинити глобальне потепління на планеті.

Раніше ми розповідали, що вчені пояснили, який фактор може прискорити глобальне потепління на Землі.

Також ми повідомляли про те, як глобальне потепління на планеті впливає на грибок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB