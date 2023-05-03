Як глобальне потепління вплине на бейсболістів – вчені здивували своєю заявою

Глобальне потепління "вдарить" по бейсболістах: вчені пояснили, як це пов'язано
Дослідники розповіли про те, як від глобального потепління можуть постраждати гравці бейсболу. За їхніми словами, результат бейсбольних матчів напряму залежить від того, як будуть змінюватися кліматичні умови на планеті.
Про це повідомляє портал Science Alert.
Фанати бейсболу точно знають, що таке хоум-рани, які є одними з найбільш хвилюючих моментів гри. Це момент, коли гравці та вболівальники дивляться в небо в очікування результату. Фанати помітили, що останнім часом різко зросла кількість хоум-ранів.
Тому дослідники вирішили з’ясувати, через що під час матчів збільшилася кількість хоум-ранів. Вчені вважають, що вся причина — в кліматичних умовах навколо. За словами фізиків, при нагрівання повітря швидкість руху молекул збільшується, повітря розширюється, а між молекулами з’являється більше вільного простору.
Тому у теплий день через опір повітря м’яч здатний летіти далі, ніж у холодний. Дослідники вважають, що підвищення температури повітря на десять градусів спровокує зріст числа хоум-ранів під час бейсбольних матчів, у середньому, на 20%.
Дослідження вчених
Дослідники встановили високошвидкісні камери на бейсбольних матчах, завдяки чому оцінили кут запуску та швидкість кожного удару. Вчені зіставили м’ячі, які були кинуті під одним кутом та з однією швидкістю, але в різну температуру повітря.
Також вони використовували дослідження з кліматичними моделями, з’ясувавши, скільки хоум-ранів відбулося через кліматичні зміни. В результаті експериментів, багато хоум-ранів були пов’язані зі зменшенням щільності повітря через глобальне потепління на планеті.
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