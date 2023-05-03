Как глобальное потепление повлияет на бейсболистов – ученые удивили своим заявлением

Бейсбольный матч в Америке. Фото: Unsplash

Исследователи рассказали, как от глобального потепления могут пострадать игроки бейсбола. По их словам, результат бейсбольных матчей напрямую зависит от того, как будут меняться климатические условия на планете.

Об этом сообщает портал Science Alert.

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Фанаты бейсбола точно знают, что такое хоум-раны, которые являются одними из самых волнующих моментов игры. Это момент, когда игроки и болельщики смотрят в небо в ожидании результата. Фанаты заметили, что в последнее время резко возросло количество хоум-ранов.

Хоум-ран во время бейбольного матча. Фото: google.com

Поэтому исследователи решили выяснить, из-за чего во время матчей увеличилось количество хоум-ранов. Ученые считают, что вся причина — в климатических условиях вокруг. По словам физиков, при нагреве воздуха скорость движения молекул увеличивается, воздух расширяется, а между молекулами появляется больше свободного пространства.

Поэтому в теплый день из-за сопротивления воздуха мяч способен лететь дальше, чем в холодный. Исследователи считают, что повышение температуры воздуха на десять градусов спровоцирует рост числа хоум-ранов во время бейсбольных матчей, в среднем, на 20%.

Хоум-ран во время бейбольного матча. Фото: google.com

Исследование ученых

Исследователи установили высокоскоростные камеры на бейсбольных матчах, благодаря чему оценили угол запуска и скорость каждого удара. Ученые сопоставили мячи, брошенные под одним углом и с одной скоростью, но в разную температуру воздуха.

Также они использовали исследования по климатическим моделям, выяснив, сколько хоум-ранов произошло из-за климатических изменений. В результате экспериментов многие хоум-раны были связаны с уменьшением плотности воздуха из-за глобального потепления на планете.

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