Наскільки "схудли" льодовики через глобальне потепління: дослідження вчених

Льодовики втратили понад 2700 мільярдів тонн льоду за 10 років через зміну клімату. Фото: REUTERS

Нещодавно вчені отримали супутникові знімки, на яких видно реальний стан світових льодовиків. Європейський космічний корабель Cryosat відстежив близько 200 000 льодовиків на Землі.

Про це повідомляє BBC.

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Науковці виявили, що льодовики втратили понад 2700 мільярдів тонн льоду за 10 років через зміну клімату.

Це еквівалентно втраті 2% їх маси за десятиліття.

Світові льодовики поширені по всіх широтах, а не лише на полюсах. Кілька сотень регулярно вимірюються на рівні землі — найкращий спосіб їх оцінити. Але для переважної більшості спостереження з космосу є єдиним способом стежити за тим, як вони реагують на зміну клімату.

Льодовики втратили понад 2700 мільярдів тонн льоду за 10 років через зміну клімату. Фото: REUTERS

Учені говорять, що надто важливо стежити за тим, як швидко змінюються льодовики, адже мільйони людей використовують їх для отримання питної води. Вважається, що понад 20% населення світу певним чином залежать від літніх талих вод, що стікають із льодовиків – для пиття, для сільського господарства та для роботи гідроелектростанцій, йдеться в повідомленні.

Про що свідчать супутникові знімки

За даними ескспертів, переважна більшість — 89% — втрати льоду, яка спостерігалася між 2010 і 2020 роками, була спричинена таненням у дедалі теплішій атмосфері. Найбільших втрат зазнали льодовики Аляски. Вони втрачають понад 80 мільярдів тонн на рік, що дорівнює приблизно 5% від загального обсягу льоду в регіоні протягом 10-річного періоду дослідження, пишуть у матеріалі.

Це певною мірою вплив підвищеної температури повітря.

"Це наслідок того, що називається "атлантифікацією" Арктики. Зазвичай поверхневі води Північного Льодовитого океану холодні та прісні, але дедалі частіше в деяких із цих місць поверхневі води стають більш солоними та теплішими, оскільки течії рухаються вгору від Атлантики. А це означає, що льодовики скидають більше льоду в океан", — каже вчений Ноель Гурмелен з Единбурзького університету.

Науковці наголошують: надто важливо слідкувати за таненням льодовик. Адже чим ширші їхні крижані покриви, тим краще вони відбивають сонячне світло та допомагають охолоджувати планету.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кліматичні зміни призвели до найгіршої посухи в Африці за останні 40 років.