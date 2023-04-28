Насколько "похудели" ледники из-за глобального потепления: исследование ученых

Ледники потеряли более 2700 миллиардов тонн льда за 10 лет из-за изменения климата. Фото: REUTERS

Недавно учёные получили спутниковые снимки, на которых видно реальное состояние мировых ледников. Европейский космический корабль Cryosat отследил около 200 тысяч ледников на Земле.

Об этом сообщает BBC.

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Ученые обнаружили, что ледники потеряли более 2700 миллиардов тонн льда за 10 лет из-за изменения климата.

Это эквивалентно потере 2% их массы за десятилетие.

Мировые ледники распространены во всех широтах, а не только на полюсах. Несколько сотен регулярно измеряются на уровне земли — лучший способ их оценить. Но для подавляющего большинства наблюдения из космоса есть единственный способ следить за тем, как они реагируют на изменение климата.

Ледники потеряли более 2700 миллиардов тонн льда за 10 лет из-за изменения климата. Фото: REUTERS

Ученые говорят, что очень важно следить за тем, как быстро меняются ледники, ведь миллионы людей используют их для получения питьевой воды. Считается, что более 20% населения мира определенным образом зависят от летающих талых вод, стекающих с ледников — для питья, для сельского хозяйства и для работы гидроэлектростанций, говорится в сообщении.

О чем свидетельствуют спутниковые снимки

По данным экспертов, подавляющее большинство — 89% — потери льда, которое наблюдалось между 2010 и 2020 годами, было вызвано таянием в более теплой атмосфере. Наибольшие потери понесли ледники Аляски. Они теряют более 80 миллиардов тонн в год, что составляет примерно 5% от общего объема льда в регионе в течение 10-летнего периода исследования, пишут в материале.

Это в известной степени влияние повышенной температуры воздуха.

"Это следствие того, что называется "атлантификации" Арктики. Обычно поверхностные воды Северного Ледовитого океана холодные и пресные, но все чаще в некоторых из этих мест поверхностные воды становятся более солеными и теплыми, поскольку течения движутся вверх от Атлантики. А это значит, что ледники сбрасывают больше льда в океан", — говорит ученый Ноэль Гурмелен из Эдинбургского университета.

Ученые отмечают: очень важно следить за таянием ледник. Ведь чем шире их ледяные покровы, тем лучше они отражают солнечный свет и помогают охлаждать планету.

Напомним, ранее мы писали, что климатические изменения привели к худшей засухе в Африке за последние 40 лет.