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Сдача территорий — это не мирный план, — Зеленский ответил Трампу

22 ноября 2023 14:32
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Сдача территорий — это не мирный план, — Зеленский ответил Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский готов выслушать мирный план кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа. Но этот план не должен включать сдачу территорий.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью FOX News.

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Президент Украины готов выслушать Дональда Трампа.

 

"Мы можем остановить войну, если отдадим России Донбасс и Крым, но Украина не готова к такому мирному соглашению. Сдача территорий — это не мирный план", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что можно обсудить варианты завершения войны за один день, как это предлагал Дональд Трамп. Однако, эти варианты должны быть без условия сдачи территорий.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп, вновь планирующий баллотироваться на должность главы страны в следующем году, заявил, что может завершить войну в Украине за один день.

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