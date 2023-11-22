Здача територій — це не мирний план, — Зеленський відповів Трампу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський готовий вислухати мирний план кандидата на пост Президента США від республіканської партії Дональда Трампа. Але цей план не повинен включати здачу територій.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю FOX News.

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Президент України готовий вислухати Дональда Трампа.

"Ми можемо зупинити війну, якщо віддамо Росії Донбас та Крим, але Україна не готова до такої мирної угоди. Здача територій — це не мирний план", — сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що можна обговорити варіанти завершення війни за один день, як це пропонував Дональд Трамп. Проте ці варіанти повинні бути без умови здачі територій.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп, який знову планує балотуватися на посаду очільника країни наступного року, заявив, що може завершити війну в Україні за один день.