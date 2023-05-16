Зеленская встретилась с президентом Южной Кореи

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Офис Президента

Во вторник, в рамках своего глобального дипломатического тура, первая леди Украины Елена Зеленская в Сеуле встретилась с президентом Южной Кореи, Юном Сок Елем. Первая леди Украины искала более мощную поддержку от Южной Кореи.

Об этом пишет The Guardian.

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В информационном агентстве Yonhap сообщается, что Зеленская искала "более решительную" поддержку от Южной Кореи в отношении столкновений Украины с Россией.

Южная Корея, которая находится на девятом месте в мировом рейтинге поставщиков вооружения, предоставила гуманитарную помощь Украине, а также продала военную технику Польше, включая танки и гаубицы.

Тем не менее страна продолжает придерживаться своей долгосрочной политики, которая исключает поставку вооружения в регионы, где происходят военные конфликты.

"Зеленская также положительно ответила на вопрос, планирует ли Украина пригласить Юна в Киев. По ее словам, Украина "всегда ждала своих друзей", — говорится в сообщении.

В этом контексте визит Зеленской в Южную Корею стал ключевым этапом в ее международном дипломатическом туре, который призван укрепить связи Украины с мировыми лидерами и получить поддержку в противостоянии с Россией.

Напомним, что 9 мая, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, где имела ряд встреч, в том числе с Первой леди Еленой Зеленской. В ходе встречи обсудили вопросы психологической реабилитации украинских детей.

Первая леди вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко, также присутствовавшим на встрече, обсудили с Урсулой фон дер Ляйен психологическую реабилитацию украинских детей, пострадавших от войны, в том числе 364 юных граждан, которых Украине удалось вернуть из российского плена.