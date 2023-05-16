Зеленська зустрілася із президентом Південної Кореї

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Офіс Президента

У вівторок у рамках свого глобального дипломатичного туру перша леді України Олена Зеленська у Сеулі зустрілася із президентом Південної Кореї Юном Сок Елем. Перша леді України шукала більш потужної підтримки від Південної Кореї.

Про це пише The Guardian.

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В інформаційному агентстві Yonhap повідомляється, що Зеленська шукала "рішучішу" підтримку від Південної Кореї щодо зіткнень України з Росією.

Південна Корея, яка знаходиться на дев'ятому місці у світовому рейтингу постачальників озброєння, надала гуманітарну допомогу Україні, а також продала військову техніку Польщі, включаючи танки та гаубиці.

Проте країна продовжує дотримуватися своєї довгострокової політики, яка унеможливлює постачання озброєння до регіонів, де відбуваються військові конфлікти.

"Зеленська також позитивно відповіла на запитання, чи планує Україна запросити Юна до Києва. За її словами, Україна "завжди чекала на своїх друзів", — йдеться у повідомленні.

У цьому контексті візит Зеленської до Південної Кореї став ключовим етапом у її міжнародному дипломатичному турі, який покликаний зміцнити зв'язки України зі світовими лідерами та отримати підтримку у протистоянні з Росією.

Нагадаємо, що 9 травня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, де мала низку зустрічей, у тому числі з Першою леді Оленою Зеленською. У ході зустрічі було обговорено питання психологічної реабілітації українських дітей.

Перша леді разом із міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, який також був присутнім на зустрічі, обговорили з Урсулою фон дер Ляйєн психологічну реабілітацію українських дітей, які постраждали від війни, у тому числі 364 юні громадяни, яких Україні вдалося повернути з російського полону.