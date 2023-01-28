Зеленский поздравил Петера Павела с победой на президентских выборах в Чехии

Зеленский поздравил Павела с победой на выборах президента Чехии
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-генерала НАТО Петера Павела с победой на президентских выборах в Чехии. Зеленский оценил поддержку нового президента в борьбе Украины против рф.
Об этом Зеленский написал в своем Twitter.
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Заявление Зеленского
Зеленский поздравил Павела с убедительной победой на выборах президента Чешской Республики.
"Искренне поздравляю Петера Павела с убедительной победой на выборах президента Чешской Республики. Ценю вашу поддержку Украины и нашей борьбы против российской агрессии. Буду рад тесному личному сотрудничеству во благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы", — написал Президент Украины.
Ранее в своих заявлениях Павел отмечал, что россия должна четко проиграть в Украине и, по меньшей мере, украинские власти должны вернуть территории, потерянные после 24 февраля, и уже тогда решить, идти ли на переговоры. Также новый президент Чехии активно выступал за поставку Украине оружия, необходимого для отражения агрессии.
Напомним, что в Чехии прошел второй тур президентских выборов. В результате которого победу одержал бывший генерал НАТО Петр Павел.
Второй тур президентских выборов проходил в эту пятницу и субботу. На нем за пост президента Чехии соревновались 61-летний генерал в отставке Петр Павел и 68-летний миллиардер Андрей Бабиш.