Зеленський привітав Петера Павела з перемогою на президентських виборах у Чехії

Новообраний президент Чехії Петер Павел

Президент України Володимир Зеленський привітав ексгенерала НАТО Петера Павела з перемогою на президентських виборах у Чехії. Зеленський оцінив підтримку нового президента у боротьбі України проти росії.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

Заява Зеленського

Зеленський привітав Павела із переконливою перемогою на виборах президента Чеської Республіки.

"Щиро вітаю Петера Павела з переконливою перемогою на виборах президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та на користь об'єднаної Європи", — написав Президент України.

Раніше у своїх заявах Павел зазначав, що росія має чітко програти в Україні та щонайменше українська влада має повернути території, втрачені після 24 лютого, і вже тоді вирішити, чи йти на переговори. Також новий президент Чехії активно виступав за постачання Україні зброї, необхідної для відбиття агресії.

Нагадаємо, що в Чехії пройшов другий тур президентських виборів. Внаслідок якого перемогу здобув колишній генерал НАТО Петро Павел.

Другий тур президентських виборів проходив цієї п'ятниці та суботи. На ньому за посаду президента Чехії змагалися 61-річний генерал у відставці Петро Павел та 68-річний мільярдер Андрій Бабіш.