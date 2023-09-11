Зеленский надеется получить дальнобойные ракеты ATACMS уже осенью

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью. Глава государства верит в успех этих переговоров.

Об этом сообщается в интервью Президента Украины Владимира Зеленского CNN.

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Зеленский отметил, что надеется на разговор с президентом США Джо Байденом о передаче Украине ATACMS. Он добавил, что мнение и поддержка Байдена очень важно.

"Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS", — сказал он.

Президент добавил, что это будет не первый разговор с Байденом по поводу ATACMS.

"Мы продвигаемся. Я надеюсь, мы получим их осенью", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украине очень важно не делать паузу в контрнаступлении, и именно для этого и нужны ATACMS. С этой же целью следует как можно скорее пересадить лётчиков Воздушных сил ВСУ на западные истребители.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, это "не кино на полтора часа".

Также мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его команда должна быть готова к долгой войне . По его словам, он готов.