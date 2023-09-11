Зеленський сподівається отримати далекобійні ракети ATACMS вже восени

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський хоче обговорити з президентом США Джо Байденом передачу Україні далекобійних ракет ATACMS вже цієї осені. Голова держави вірить у успіх цих переговорів.

Про це повідомляється в інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського CNN.

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Зеленський зазначив, що сподівається на розмову із президентом США Джо Байденом щодо передачі Україні ATACMS. Він додав, що думка та підтримка Байдена дуже важлива.

"Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS", — сказав він.

Президент додав, що це буде не перша розмова з Байденом з приводу ATACMS.

"Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени", — сказав Зеленський.

Він також зауважив, що Україні дуже важливо не робити паузу у контрнаступі, і саме для цього й потрібні ATACMS. З цією ж метою слід якомога швидше пересадити льотчиків Повітряних сил ЗСУ на західні винищувачі.

Раніше ми повідомляли, Президент України Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, це "не кіно на півтори години".

Також ми писали, що український лідер Володимир Зеленський заявив, що його команда має бути готова до довгої війни. За його словами, він готовий.