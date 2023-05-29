Зеленский почтил память погибших американцев: новое видеообращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам США по случаю чествования национального Дня памяти. Помимо того, он выразил благодарность Америке за поддержку, которую она оказывает Украине.

Об этом Зеленский сообщил в традиционном вечернем обращении.

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"От лица украинского народа, я хотел бы выразить уважение к отваге и альтруизму американцев, которые защищали и продолжают бороться за свободу. Ваша свобода оставалась непоколебимой благодаря тем, кто за нее боролся. Наша свобода будет сохранена благодаря тем, кто сражается за нее сегодня", — сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что свобода является результатом мужества самых достойных и готовности юных мужчин и женщин, проходящих службу в армии, делать свое мужество основополагающим принципом для будущего своего народа.

Зеленский подтвердил, что народ Украины никогда не забудет поддержку, которую США и все американцы оказывают, помогая ограничить деспотию России для тех, кто уступил в битве за свободу.

"В этот День памяти мое особое слово благодарности всем гражданам Америки: сыновьям и дочерям, матерям и отцам, братьям и сестрам, кто стал воином. Тем, чья мощь стала мощью свободы. Пусть наша победа, победа украинских бойцов, сделает это светлое будущее еще более ярким", — заключил лидер Украины.

Напомним, что 29 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу Верховного Главнокомандующего. В ходе заседания были рассмотрены различные вопросы, включая новые сделки по поставке ракет и систем противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул важность принятых решений и упомянул о наличии четких сроков для их реализации.