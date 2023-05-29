Зеленський вшанував пам'ять загиблих американців: нове відеозвернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян США щодо вшанування національного Дня пам'яті. Крім того, він висловив подяку Америці за підтримку, яку вона надає Україні.

Про це Зеленський повідомив у традиційному вечірньому зверненні.

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"Від імені українського народу, я хотів би висловити повагу до відваги та альтруїзму американців, які захищали й продовжують боротися за свободу. Ваша свобода залишалася непохитною завдяки тим, хто за неї боровся. Наша свобода буде збережена завдяки тим, хто бореться за неї сьогодні" — сказав Зеленський.

Український президент наголосив, що свобода є результатом мужності найдостойніших і готовності юних чоловіків та жінок, які проходять службу в армії, робити свою мужність основним принципом для майбутнього свого народу.

Зеленський підтвердив, що народ України ніколи не забуде підтримки, яку США та всі американці надають, допомагаючи обмежити деспотію Росії для тих, хто поступився у битві за свободу.

"У цей День пам'яті моє особливе слово подяки всім громадянам Америки: синам і дочкам, матерям і батькам, братам і сестрам, хто став воїном. Тим, чия міць стала силою свободи. Нехай наша перемога, перемога українських бійців, зробить це світле майбутнє ще яскравішим", — підсумував лідер України.

Нагадаємо, що 29 травня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч Верховного Головнокомандувача. У ході засідання були розглянуті різні питання, включаючи нові угоди щодо постачання ракет та систем протиповітряної оборони.

Президент наголосив на важливості прийнятих рішень і згадав про наявність чітких термінів для їх реалізації.