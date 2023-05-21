Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Хиросимы в Японии. По его словам, этот регион подчеркивает важность поддержания ядерной безопасности.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Возложение цветов возле музея Хиросимы

В рамках визита в Японии, Владимир Зеленский посетил музей Хиросимы и возложил цветы к мемориалу жертв атомной бомбардировки.

"Эти локации подчеркивают критическую значимость поддержания ядерной безопасности. Никому не разрешено угрожать миру возможностью радиационного бедствия", — сказал Зеленский.

Что произошло в Хиросиме

В августе 1945 года, впервые в человеческой истории, американский военный самолет выпустил атомную бомбу на город Хиросима в Японии. От этого страшного события скончались свыше 80 тысяч людей, а более 200 тысяч подверглись радиационному облучению.

Текущий саммит "Группы семи" проводится в Хиросиме. Япония, которая в настоящее время председательствует в G7, призывает всемирное сообщество к безъядерному будущему, чтобы предотвратить повторение подобной катастрофы.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, прибыл в японскую Хиросиму, где проходит саммит лидеров стран Группы семи.

Там украинский лидер провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Также Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.