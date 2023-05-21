Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Хіросіми у Японії. За його словами, цей регіон наголошує на важливості підтримки ядерної безпеки.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Покладання квітів біля музею Хіросіми

У рамках візиту до Японії Володимир Зеленський відвідав музей Хіросіми та поклав квіти до меморіалу жертв атомного бомбардування.

"Ці локації наголошують на критичній значущості підтримки ядерної безпеки. Нікому не дозволено загрожувати світу можливістю радіаційного лиха", — сказав Зеленський.

Що сталося у Хіросімі

У серпні 1945 року, вперше в людській історії, американський військовий літак випустив атомну бомбу на місто Хіросіма у Японії. Від цієї страшної події померло понад 80 тисяч людей, а понад 200 тисяч зазнали радіаційного опромінення.

Поточний саміт "Групи семи" проводиться у Хіросімі. Японія, яка нині головує у G7, закликає всесвітню спільноту до без'ядерного майбутнього, щоб запобігти повторенню подібної катастрофи.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 травня, прибув до японської Хіросіми, де проходить саміт лідерів країн Групи семи.

Там український лідер провів переговори із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

Також Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабної війни зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.