Зеленский считает, что поведение Венгрии и ее отношения с Россией не соответствуют статусу НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Недавно венгерский премьер Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО, что Украина в будущем должна стать членом Альянса. Президент Владимир Зеленский считает, что поведение Венгрии и ее отношения с Россией не отвечают статусу союзника НАТО.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.

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"Как разрешить спор с Будапештом? Вопрос только в желании Будапешта. Мне кажется, существует политическая запутанность политических элит в Венгрии. Очень странная ситуация, может ли быть страна НАТО за Россию и против НАТО?" — сказал Владимир Зеленский.

Он также отметил, что не могут быть союзники НАТО за страну, которая называет НАТО врагом.

"Я считаю, что это неадекватное поведение. Я говорю свое субъективное мнение. Союзник это не просто слово, это содержание. Это союз государств с одинаковым взглядом на безопасность, ценности. По разному относятся к определенным моментам, но есть договор союзников, защищающих друг друга и соответствующие ценности. И если все союзники говорят, что Россия называет нас врагом, мы должны ставить Россию на место, то не может одно государство сказать — нет, Россия наш союзник. Так быть не может. Значит, ты уже не союзник Альянса. И потому, если ты де-юре союзник, а де-факто работаешь против, то ты не должен советовать Украине идти или не идти в НАТО. И ты не должен делать препятствия", — объяснил Президент Украины.

Напомним, что 21 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.