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Зеленський вважає, що поведінка Угорщини та її стосунки з Росією не відповідають статусу НАТО

29 квітня 2023 19:30
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зеленський вважає, що поведінка Угорщини та її стосунки з Росією не відповідають статусу НАТО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Нещодавно угорський прем'єр Віктор Орбан висловив обурення щодо заяви генерального секретаря НАТО, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу. Президент Володимир Зеленський вважає, що поведінка Угорщини та її стосунки з Росією не відповідають статусу союзника НАТО. 

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.

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"Як розв’язати суперечку з Будапештом? Питання тільки в бажання Будапешту. Мені здається, існує політична заплутаність політичних еліт в Угорщині. Дуже дивна ситуація, чи може бути країна НАТО за Росію і проти НАТО?" — сказав Володимир Зеленський.

Також він зазначив, що не можуть бути союзники НАТО за країну, яка називає НАТО ворогом.

"Я вважаю, що це неадекватна поведінка. Я говорю свою суб’єктивну думку. Союзник це не просто слово, це – зміст. Це союз держав з однаковим поглядом на безпеку, на цінності. По різному ставляться до певних моментів, але є договір союзників, які захищають один одного і відповідні цінності. І якщо всі союзники кажуть, що Росія нас називає ворогом, ми повинні ставити Росію на місце, то не може одна держава сказати – ні, Росія наш союзник. Так не може бути. Значить, ти вже не союзник Альянсу. І тому, якщо ти де-юре союзник, а де-факто працюєш проти, то ти не маєш радити Україні йти або не йти в НАТО. І ти не маєш робити перепони", — пояснив Президент України.

Нагадаємо, що 21 квітня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

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