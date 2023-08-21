Зеленский встретился с Президентом Греции: о чем говорили
В понедельник, 21 августа, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Грецию. Ситуацию безопасности он обсудил с Президентшей Катериной Сакелларопулу.
Об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского.
О чем Зеленский говорил с Президентом Греции
Как сообщил Президент Зеленский с греческой коллегой, на встрече речь шла о безопасности.
"Обсудили текущее положение дел на передовую и безопасность в регионе с Президентом Греции Катериной Сакелларопулу", — говорится в сообщении.
Также Президент выразил благодарность за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения.
"Ценим помощь украинцам, которые нашли временное убежище в Греции. Отдельная благодарность за программу оздоровления для украинских детей, пострадавших от российской агрессии", — отметил он.
Напомним, Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на F-16.
В то же время в Дании назвали главное условие, при котором передадут Украине истребители F-16.