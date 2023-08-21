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Зеленский встретился с Президентом Греции: о чем говорили

21 августа 2023 22:40
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Валерия Пержун
редактор
Зеленский встретился с Президентом Греции: о чем говорили
Встреча Президентов Украины и Греции В. Зеленского и К. Сакелларопула. Фото: ОП
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В понедельник, 21 августа, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Грецию. Ситуацию безопасности он обсудил с Президентшей Катериной Сакелларопулу.

Об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского.

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Как сообщил Президент Зеленский с греческой коллегой, на встрече речь шла о безопасности.

"Обсудили текущее положение дел на передовую и безопасность в регионе с Президентом Греции Катериной Сакелларопулу", — говорится в сообщении.

Также Президент выразил благодарность за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения.

"Ценим помощь украинцам, которые нашли временное убежище в Греции. Отдельная благодарность за программу оздоровления для украинских детей, пострадавших от российской агрессии", — отметил он.

Напомним, Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на F-16.

В то же время в Дании назвали главное условие, при котором передадут Украине истребители F-16.

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