Зеленський зустрівся з Президенткою Греції: про що говорили
У понеділок, 21 серпня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Греції. Безпекову ситуацію він обговорив з Президенткою Катеріною Сакелларопулу.
Про це йдеться у повідомленні Володимира Зеленського.
Про що Зеленський говорив з Президенткою Греції
Як повідомив Президент Зеленський з грецькою колегою на зустрічі мова йшла про безпеку.
"Обговорили поточний стан справ на передовій і безпекову ситуацію в регіоні з Президенткою Греції Катеріною Сакелларопулу", — йдеться у повідомленні.
Також Президент висловив подяку за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення.
"Цінуємо допомогу українцям, які знайшли тимчасовий прихисток у Греції. Окрема подяка за програму оздоровлення для українських дітей, постраждалих від російської агресії", — зазначив він.
Нагадаємо, Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16.
Водночас у Данії назвали головну умову, за якої передадуть Україні винищувачі F-16.