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Зеленський зустрівся з Президенткою Греції: про що говорили

21 серпня 2023 22:40
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Валерія Пержун
редактор
Зеленський зустрівся з Президенткою Греції: про що говорили
Зустріч Президентів України та Греції В. Зеленського та К. Сакелларопулу. Фото: ОП
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У понеділок, 21 серпня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Греції. Безпекову ситуацію він обговорив з Президенткою  Катеріною Сакелларопулу.

Про це йдеться у повідомленні Володимира Зеленського.

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Як повідомив Президент Зеленський з грецькою колегою на зустрічі мова йшла про безпеку.

"Обговорили поточний стан справ на передовій і безпекову ситуацію в регіоні з Президенткою Греції Катеріною Сакелларопулу",  — йдеться у повідомленні.

Також Президент висловив подяку за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення.

"Цінуємо допомогу українцям, які знайшли тимчасовий прихисток у Греції. Окрема подяка за програму оздоровлення для українських дітей, постраждалих від російської агресії", — зазначив він.

Нагадаємо, Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16.

Водночас у Данії назвали головну умову, за якої передадуть Україні винищувачі F-16.

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