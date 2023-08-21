Зеленський зустрівся з Президенткою Греції: про що говорили

Зустріч Президентів України та Греції В. Зеленського та К. Сакелларопулу. Фото: ОП

У понеділок, 21 серпня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Греції. Безпекову ситуацію він обговорив з Президенткою Катеріною Сакелларопулу.

Про це йдеться у повідомленні Володимира Зеленського.

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Як повідомив Президент Зеленський з грецькою колегою на зустрічі мова йшла про безпеку.

"Обговорили поточний стан справ на передовій і безпекову ситуацію в регіоні з Президенткою Греції Катеріною Сакелларопулу", — йдеться у повідомленні.

Також Президент висловив подяку за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення.

"Цінуємо допомогу українцям, які знайшли тимчасовий прихисток у Греції. Окрема подяка за програму оздоровлення для українських дітей, постраждалих від російської агресії", — зазначив він.

Нагадаємо, Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16.

Водночас у Данії назвали головну умову, за якої передадуть Україні винищувачі F-16.