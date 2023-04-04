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Зеленского пригласили на июльский саммит НАТО

4 апреля 2023 22:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Владимир Зеленский
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на июльский саммит НАТО. Он состоится в Вильнюсе.

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе, передает CNN.

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"Сильная независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического региона, и мы с нетерпением ждем встречи с президентом Зеленским на нашем Вильнюсском саммите в июле", — сказал Столтенберг.

Об этом генсек сообщил после заседания Комиссии Украина-НАТО.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед губернаторами США. Он подчеркнул, что Украина способна не допустить расширения войны и победить рф.

Также мы писали, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе переговоров поднимался, в частности, вопрос дальнейшей поддержки безопасности Украины Канадой.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, планирует посетить Польшу для переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Также стали известны некоторые подробности программы визита.

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