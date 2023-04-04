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Зеленського запросили на липневий саміт НАТО

4 квітня 2023 22:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Володимир Зеленський
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президента України Володимира Зеленського запросили на липневий саміт НАТО. Він відбудеться у Вільнюсі.

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі, передає CNN.

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Деталі

"Сильна незалежна Україна є життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону, і ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому Вільнюському саміті в липні", — сказав Столтенберг.

Про це генсек повідомив після засідання Комісії Україна-НАТО.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив перед губернаторами США. Він наголосив, що Україна здатна не допустити розширення війни та перемогти рф.

Також ми писали, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час переговорів підіймалося, зокрема, питання подальшої безпекової підтримки України Канадою. 

Додамо, Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, планує відвідати Польщу для переговорів зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Також стали відомі деякі подробиці щодо програми візиту. 

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