Лучшие фото недели со всего мира

Спасатели достали девочку из-под завалов после землетрясения в Турции 6 февраля. Фото: REUTERS/Sertac Kayar

Подходит к концу неделя, которая останется в мировой истории. Мир до сих пор не оправились от катастрофического землетрясения в Турции, а в Чили бушуют масштабные лесные пожары. Президент Украины Владимир Зеленский удивил внезапной поездкой в Великобританию.

Какие масштабные события войдут в историю и что запечатлели в памяти фотографы Reuters, покажет Новини.LIVE.

Немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000 на украинских позициях у Бахмута. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Последствия мощного землетрясения в Турции. 7 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Ультраправая американская политическая деятельница Марджори Тейлор Грин кричит на президента США Джо Байдена во время его выступления 7 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Моряки достают сбитый аэростат-шпион. Южная Каролина, США. Фото: US Fleet Forces/US Navy photo/REUTERS

Владимир Зеленский и Риши Сунак. Фото: EUTERS/Henry Nicholls

Лесные пожары в Чили. Фото: REUTERS/Juan Gonzalez

Празднование нового года по лунному календарю в Китае. 5 февраля 2023 года. Фото: cnsphoto/REUTERS

Пострадавшие под завалами после землетрясения. Хатай, Турция. 8 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Последствия землетрясения в Турции. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Бейонсе во время премии Grammy в Лос-Анджелесе. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni