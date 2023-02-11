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Землетрясение в Турции, визит Зеленского в Великобританию и пожар в Чили: события недели в фотографиях

11 февраля 2023 09:00
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Лучшие фото недели со всего мира
Спасатели достали девочку из-под завалов после землетрясения в Турции 6 февраля. Фото: REUTERS/Sertac Kayar
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Подходит к концу неделя, которая останется в мировой истории. Мир до сих пор не оправились от катастрофического землетрясения в Турции, а в Чили бушуют масштабные лесные пожары. Президент Украины Владимир Зеленский удивил внезапной поездкой в Великобританию.

Какие масштабные события войдут в историю и что запечатлели в памяти фотографы Reuters, покажет Новини.LIVE.

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