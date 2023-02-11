Найкращі фото тижня з усього світу

Землетрус у Туреччині, візит Зеленського до Великої Британії та пожежі в Чилі: події тижня в фотографіях
11 лютого 2023 09:00
Рятувальники дістали дівчинку з-під завалів після землетрусу в Туреччині 6 лютого. Фото: REUTERS/Sertac Kayar
Добігає кінця тиждень, який закарбується у світовій історії. Світ досі не оговтався від катастрофічного землетрусу в Туреччині, а у Чилі вирують масштабні лісові пожежі. Тим часом Президент України Володимир Зеленський здивував раптовою поїздкою до Великої Британії.
Які масштабні події увійдуть в історію та що саме закарбували у пам'яті фотографи Reuters, покаже Новини.LIVE.
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