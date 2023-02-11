Найкращі фото тижня з усього світу

Рятувальники дістали дівчинку з-під завалів після землетрусу в Туреччині 6 лютого. Фото: REUTERS/Sertac Kayar

Добігає кінця тиждень, який закарбується у світовій історії. Світ досі не оговтався від катастрофічного землетрусу в Туреччині, а у Чилі вирують масштабні лісові пожежі. Тим часом Президент України Володимир Зеленський здивував раптовою поїздкою до Великої Британії.

Які масштабні події увійдуть в історію та що саме закарбували у пам'яті фотографи Reuters, покаже Новини.LIVE.

Німецька гаубиця Panzerhaubitze 2000 на українських позиціях біля Бахмута. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Наслідки мотужного землетрусу в Туреччині. 7 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Ультраправа амеріканська політична діячка Марджорі Тейлор Ґрін кричить на президента США Джо Байдена під час його виступу 7 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Моряки дістають збитий аеростат-шпигун. Південна Кароліна, США. Фото: U.S. Fleet Forces/U.S. Navy photo/REUTERS

Володимир Зеленський та Ріші Сунак. Фото: EUTERS/Henry Nicholls

Лісові пожежі в Чилі. Фото: REUTERS/Juan Gonzalez

Святкування нового року за місячним календарем в Китаї. 5 лютого 2023 року. Фото: cnsphoto/REUTERS

Постраждалі під завалами після землетрусу. Хатай, Туреччина. 8 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Наслідки землетрусу в Туреччині. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Бейонсе під час вручення премії Grammy в Лос-Анджелесі. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni