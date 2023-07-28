Зерновое соглашение: Путин игнорирует запросы Эрдогана о переговорах

Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин игнорирует запросы турецкого президента Таипа Эрдогана о переговорах по зерновому соглашению, из которого вышла РФ. Аналитики считают, что это связано с украинскими командирами, уехавшими из Турции в Украину.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Путин игнорирует запросы Эрдогана о переговорах

Как известно, Эрдоган уже несколько раз подчеркивал, что хотел бы обсудить с главой Кремля о возобновлении зернового соглашения, однако он всячески игнорирует эти запросы.

По словам дипломатов, Путин отказался от продолжения зерновой инициативы после того, как Эрдоган "отпустил" домой украинских командиров "Азова", которые в России считались "террористами". Москве не понравилось, что "договоренности" нарушили, поскольку командиры должны оставаться в Турции до конца войны.

Кроме того, турецкий президент одобрил вступление Украины в НАТО, а России это тоже не нравится.

Россия вышла из зерновой сделки

17 июля истек срок действия Черноморской зерновой инициативы, в рамках которой Украина экспортировала собственную агропродукцию морским путем.

Россия отказалась продолжать действие соглашения без выполнения ряда его условий: подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", размораживание активов российских компаний, разблокирование транспортной логистики и поставки запчастей.

По прогнозу Национального банка Украины, больше всего из-за прекращения работы "зернового коридора" пострадают беднейшие страны. Прежде всего, речь идет об отдельных странах Африки, Азии и Ближнего Востока, которые в значительной степени рассчитывают на зерно из Украины.

Напомним, утром 16 июля из одесского порта вышло последнее судно, загруженное украинским зерном. Балкер TQ SAMSUN под турецким флагом должен доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысячи тонн кукурузы.