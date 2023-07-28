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Зернова угода: Путін ігнорує запити Ердогана про переговори

28 липня 2023 18:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зернова угода: Путін ігнорує запити Ердогана про переговори
Таїп Ердоган та Володимир Путін. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російський диктатор Володимир Путін всяко ігнорує запити турецького президента Таїпа Ердогана про переговори щодо зернової угоди, з якої вийшла РФ. Аналітики вважають, що це пов'язано з українськими командирами, які поїхали з Туреччини в Україну.

Про це повідомляє The Wall Street Journal

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Путін ігнорує запити Ердогана про переговори

Як відомо, Ердоган вже декілька разів наголошував на тому, що хотів би обговорити з очільником Кремля щодо поновлення зернової угоди, однак той всіляко ігнорує ці запити. 

За словами дипломатів, Путін відмовився від продовження зернової ініціативи після того, як Ердоган "відпустив" додому українських командирів "Азову", які в Росії вважалися "терористами". Москві не сподобалося, що "домовленості" порушили, оскільки командири мали залишатися в Туреччині до кінця війни. 

Окрім того, турецький президент схвалив вступ України до НАТО, а Росії це теж не подобається. 

Росія вийшла із зернової угоди

17 липня сплив термін дії Чорноморської зернової ініціативи, в рамках якої Україна експортувала власну агропродукцію морським шляхом.

Росія відмовилася продовжувати дію угоди без виконання низки її умов: підключення Россільгоспбанку до SWIFT, поновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", розморожування активів російських компаній, розблокування транспортної логістики та постачання запчастин.

За прогнозом Національного банку України, найбільше через припинення роботи "зернового коридору" постраждають найбідніші країни. Передусім йдеться про окремі країни Африки, Азії та Близького Сходу, які значною мірою розраховують на зерно з України.

Нагадаємо, вранці 16 липня з одеського порту вийшло останнє судно, яке було завантажене українським зерном. Балкер TQ SAMSUN під турецьким прапором має доправити до Нідерландів 15 тисяч 300 тонн ріпаку і 23,5 тисячі тонн кукурудзи.

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