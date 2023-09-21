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Зерновой вопрос касается интересов олигархов, — Блащак

21 сентября 2023 16:54
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зерновой вопрос касается интересов олигархов, — Блащак
Министр обороны Польши Мариуш Блащак. Фото: Rzecz Pospolyta
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Зерновые споры между Украиной и Польшей не утихают. Сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что украинским зерном заинтересованы только олигархи из Украины, желающие продавать зерно на территории Польши.

Об этом политик сообщил в интервью польскому агентству PAP.

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По словам главы оборонного ведомства Польши, его страна хочет сохранить дружеские отношения с независимой Украиной, а не частью России, однако она должна заботиться об интересах польского сельхоза.

"Это интересы только украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на польской территории. Мы защитим интересы наших фермеров, и уверяю, что пока "Право и справедливость" будет у власти, мы будем последовательны", — сказал Блащак.

Госдеятель подчеркнул: транзит украинского зерна через территорию Польши остается возможным.

"Речь лишь о том, чтобы украинские олигархи продавали зерно на тех рынках, где они должны были продавать, а не на польском рынке, потому что это вредит экономике Польши", — добавил он.

Напомним, что ранее о готовности проводить диалог с украинскими властями о транзите украинского зерна заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. А перед этим депутат польского Сейма Кшиштоф Басак выставил "счёт" Украине за помощь от Польши.

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