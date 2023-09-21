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Зернове питання стосується інтересів олігархів, — Блащак

21 вересня 2023 16:54
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зернове питання стосується інтересів олігархів, — Блащак
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Фото: Rzecz Pospolyta
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Зернові суперечки між Україною та Польщею не вщухають. Сьогодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що українським зерном зацікавлені лише олігархи з України, які хочуть продавати зерно на території Польщі. 

Про це політик повідомив в інтерв'ю польській агенції PAP.

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За словами очільника оборонного відомства Польщі, його країна хоче зберегти дружні стосунки з незалежною Україною, а не частиною Росії, проте вона повинна дбати про інтереси польського сільгоспу.

"Це інтереси лише українських олігархів, які хотіли б продавати зерно на польській території. Ми захистимо інтереси наших фермерів, і запевняю, що поки "Право і справедливість" буде при владі, ми будемо послідовними", — сказав Блащак.

Держдіяч наголосив: транзит українського зерна через територію Польщі залишається можливим.

"Мова лише про те, аби українські олігархи продавали зерно на тих ринках, де вони повинні були продавати, а не на польському ринку, тому що це шкодить економіці Польщі", — додав він.

Нагадаємо, що раніше про готовність проводити діалог з української владою стоствно транзиту українського зерна заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус. А перед цим депутат польського Сейму Кшиштоф Басак виставив "рахунок" Україні за допомогу від Польщі.

 

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