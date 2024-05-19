Жизнь президента Ирана под угрозой — правительство уже готовит кризисный план управления страной
Правительство Ирана отменило запланированное заседание кабинета министров. В то же время оно созвало экстренное заседание комитета по кризисному управлению страной.
Об этом сообщает The New York Times в воскресенье, 19 мая.
Кризисный план управления Ираном
"Правительство Ирана отменило запланированное заседание кабинета министров и созвало экстренное заседание с комитетом страны по урегулированию кризиса", — сообщают государственные СМИ.
На официальном Instagram-аккаунте президента Ирана Райси опубликовали stories со словами:
"Помолитесь за меня".
Авария вертолета на борту с президентом Ирана
Глава иранского общества Красного Полумесяца заявил, что одна из поисково-спасательных групп достигла места жесткого приземления вертолета президента Ирана.
Вице-президент по исполнительным вопросам направился в Тебриз вместе с некоторыми членами правительства
Анонимный иранский чиновник сообщил, что они "все еще полны надежды, однако поступающие с места посадки вертолета сообщения вызывают очень серьезные опасения";
В мечети иранского города Мешхеда началась всеобщая молитва за здоровье президента.
Напомним, вертолет в составе колонны, в которой находился президент Ирана Ибрагим Райси, попал в аварию. Это произошло во второй половине воскресенья, 19 мая.
Впоследствии стало известно, что авария произошла недалеко от города на границе с Азербайджаном Джульфы. В Министерстве внутренних дел до сих пор не подтверждают, что Райси выжил.
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