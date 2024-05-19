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Жизнь президента Ирана под угрозой — правительство уже готовит кризисный план управления страной

19 мая 2024 18:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Жизнь президента Ирана под угрозой — правительство уже готовит кризисный план управления страной
Президент Ирана Ибрагим Райси. Фото: Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правительство Ирана отменило запланированное заседание кабинета министров. В то же время оно созвало экстренное заседание комитета по кризисному управлению страной.

Об этом сообщает The New York Times в воскресенье, 19 мая.

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"Правительство Ирана отменило запланированное заседание кабинета министров и созвало экстренное заседание с комитетом страны по урегулированию кризиса", — сообщают государственные СМИ.

На официальном Instagram-аккаунте президента Ирана Райси опубликовали stories со словами:

"Помолитесь за меня".

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Instagram-stories на аккаунте президента Ирана. Фото: скриншот

Авария вертолета на борту с президентом Ирана

Глава иранского общества Красного Полумесяца заявил, что одна из поисково-спасательных групп достигла места жесткого приземления вертолета президента Ирана.

Вице-президент по исполнительным вопросам направился в Тебриз вместе с некоторыми членами правительства

Анонимный иранский чиновник сообщил, что они "все еще полны надежды, однако поступающие с места посадки вертолета сообщения вызывают очень серьезные опасения";

В мечети иранского города Мешхеда началась всеобщая молитва за здоровье президента.

Напомним, вертолет в составе колонны, в которой находился президент Ирана Ибрагим Райси, попал в аварию. Это произошло во второй половине воскресенья, 19 мая.

Впоследствии стало известно, что авария произошла недалеко от города на границе с Азербайджаном Джульфы. В Министерстве внутренних дел до сих пор не подтверждают, что Райси выжил.

Иран
авария
вертолет
президент
власть

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