Життя президента Ірану під загрозою — уряд вже готує кризовий план управління країною

Президент Ірану Ібрагім Райсі. Фото: Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Уряд Ірану скасував заплановане засідання кабінету міністрів. Натомість він скликав екстрене засідання комітету з кризового управління країни.

Про це повідомляє The New York Times у неділю, 19 травня.

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"Уряд Ірану скасував заплановане засідання кабінету міністрів і скликав екстрене засідання з комітетом країни з врегулювання кризи", — повідомляють державні ЗМІ.

На офіційному Instagram-акаунті президента Ірану Райсі опублікували stories зі словами:

"Помоліться за мене".

Instagram-stories на акаунті президента Ірану. Фото: скриншот

Аварія гелікоптера на борту з президентом Ірану

Глава іранського товариства Червоного Півмісяця заявив, що одна з пошуково-рятувальних груп досягла місця жорсткого приземлення вертольота президента Ірану.

Віцепрезидент з виконавчих питань попрямував у Тебріз разом із деякими членами уряду.

Анонімний іранський чиновник повідомив, що вони "все ще сповнені надії, проте повідомлення, які надходять із місця посадки вертольота, викликають дуже серйозні побоювання";

Наразі в мечеті іранського міста Мешхеда почалася загальна молитва за здоров'я президента.

Нагадаємо, гелікоптер у складі колони, в якій був президент Ірану Ібрагім Райсі, потрапив в аварію. Це сталося у другій половині неділі, 19 травня.

Згодом стало відомо, що аварія сталася неподалік від міста Джульфи на кордоні з Азербайджаном. У Міністерстві внутрішніх справ досі не підтверджують, що Райсі вижив.