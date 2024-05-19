Життя президента Ірану під загрозою — уряд вже готує кризовий план управління країною
Уряд Ірану скасував заплановане засідання кабінету міністрів. Натомість він скликав екстрене засідання комітету з кризового управління країни.
Про це повідомляє The New York Times у неділю, 19 травня.
Кризовий план управління Іраном
"Уряд Ірану скасував заплановане засідання кабінету міністрів і скликав екстрене засідання з комітетом країни з врегулювання кризи", — повідомляють державні ЗМІ.
На офіційному Instagram-акаунті президента Ірану Райсі опублікували stories зі словами:
"Помоліться за мене".
Аварія гелікоптера на борту з президентом Ірану
Глава іранського товариства Червоного Півмісяця заявив, що одна з пошуково-рятувальних груп досягла місця жорсткого приземлення вертольота президента Ірану.
Віцепрезидент з виконавчих питань попрямував у Тебріз разом із деякими членами уряду.
Анонімний іранський чиновник повідомив, що вони "все ще сповнені надії, проте повідомлення, які надходять із місця посадки вертольота, викликають дуже серйозні побоювання";
Наразі в мечеті іранського міста Мешхеда почалася загальна молитва за здоров'я президента.
Нагадаємо, гелікоптер у складі колони, в якій був президент Ірану Ібрагім Райсі, потрапив в аварію. Це сталося у другій половині неділі, 19 травня.
Згодом стало відомо, що аварія сталася неподалік від міста Джульфи на кордоні з Азербайджаном. У Міністерстві внутрішніх справ досі не підтверджують, що Райсі вижив.
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