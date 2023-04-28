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"Никакой безнаказанности не будет": в Еврокомиссии прокомментировали ночную атаку по Украине

28 апреля 2023 20:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Никакой безнаказанности не будет": в Еврокомиссии прокомментировали ночную атаку по Украине
Спикер Европейской службы внешних дел Питер Стано. Фото: Offical website
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Военные атаки против гражданского населения — это военные преступления. Никакой безнаказанности для россиян не будет.

Об этом заявил спикер Европейской службы внешних дел Питер Стано.

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"К сожалению, минувшей ночью и в утренние часы сегодня, Россия продолжала обстрелы Украины с очередной массированной волной обстрелов ракетами и дронами по всей стране. В очередной раз, они трусливо сделали гражданских мишенями, когда они спали и нанесли серьезные разрушения, а также повлекли гибель невинных гражданских, нанося ранения людям, в том числе и детям", — сказал Стано.

Он добавил, что безрассудные удары России дронами и ракетами против населения Украины осуществляется ежедневно, особенно против гражданских и гражданской инфраструктуры, такой как жилые дома, жилая застройка в основном на территориях, приближенных к фронту.

"Российские атаки против гражданской и гражданской инфраструктуры являются военными преступлениями. Никакой безнаказанности для командиров, исполнителей и приспешников не будет. Все будут привлечены к ответственности", подчеркнул он.

Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

В ходе ракетной атаки Украины в Днепре погибли молодая женщина и трехлетний ребенок. Позже из-под завалов спасли еще одну женщину 1970 года рождения.

В Умани сначала сообщалось о четырех погибших, затем о шести, впоследствии было известно о десяти погибших и девяти раненых. В настоящее время есть информация о 23 погибших, среди которых есть дети. Разбор завалов продолжается.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о деталях массового ракетного удара. По его словам, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Всего было уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555.

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