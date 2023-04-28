Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow "Жодної безкарності не буде": в Єврокомісії прокоментували нічну атаку по Україні arrow

"Жодної безкарності не буде": в Єврокомісії прокоментували нічну атаку по Україні

28 квітня 2023 20:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Жодної безкарності не буде": в Єврокомісії прокоментували нічну атаку по Україні
Речник Європейської служби зовнішніх справ Пітер Стано. Фото: Offical website
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Воєнні атаки проти цивільного населення — це воєнні злочини. Жодної безкарності для росіян не буде.

Про це заявив речник Європейської служби зовнішніх справ Пітер Стано.

Читайте також:

Як відреагували на нічну атаку по Україні в Єврокомісії

"На жаль, минулої ночі й у вранішні години сьогодні, Росія продовжувала обстріли України із черговою масованою хвилею обстрілів ракетами та дронами всією країною. Вкотре, вони боягузливо зробили цивільних мішенями, коли вони спали і завдали серйозних руйнувань, а також спричинили загибель невинних цивільних, завдаючи поранень людям, в тому числі і дітям. Це сталося в Черкаські та Дніпропетровській областях", — сказав Стано.

Він додав, що безрозсудні удари Росії дронами і ракетами проти населення України здійснюється щоденно, особливо проти цивільних та цивільної інфраструктури такої як житлові будинки, житлова забудова в основному на територіях, наближених до фронту. 

"Російські атаки проти цивільних та цивільної інфраструктури є воєнними злочинами. Жодної безкарності для командирів, виконавців та поплічників не буде. Всі будуть притягнуті до відповідальності", — наголосив він.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.

Під час ракетної атаки України у Дніпрі загинули молода жінка та трирічна дитина. Пізніше із-під завалів врятували ще одну жінку 1970 року народження. 

В Умані спочатку повідомлялось про чотирьох загиблих, потім — про шістьох, згодом було відомо про десятьох загиблих. Наразі є інформація про 23 загиблих та 18 поранених, серед яких четверо дітей. Розбір завалів триває.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про деталі масового ракетного удару. За його словами, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Загалом було знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB