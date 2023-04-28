"Жодної безкарності не буде": в Єврокомісії прокоментували нічну атаку по Україні

Речник Європейської служби зовнішніх справ Пітер Стано. Фото: Offical website

Воєнні атаки проти цивільного населення — це воєнні злочини. Жодної безкарності для росіян не буде.

Про це заявив речник Європейської служби зовнішніх справ Пітер Стано.

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"На жаль, минулої ночі й у вранішні години сьогодні, Росія продовжувала обстріли України із черговою масованою хвилею обстрілів ракетами та дронами всією країною. Вкотре, вони боягузливо зробили цивільних мішенями, коли вони спали і завдали серйозних руйнувань, а також спричинили загибель невинних цивільних, завдаючи поранень людям, в тому числі і дітям. Це сталося в Черкаські та Дніпропетровській областях", — сказав Стано.

Він додав, що безрозсудні удари Росії дронами і ракетами проти населення України здійснюється щоденно, особливо проти цивільних та цивільної інфраструктури такої як житлові будинки, житлова забудова в основному на територіях, наближених до фронту.

"Російські атаки проти цивільних та цивільної інфраструктури є воєнними злочинами. Жодної безкарності для командирів, виконавців та поплічників не буде. Всі будуть притягнуті до відповідальності", — наголосив він.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.

Під час ракетної атаки України у Дніпрі загинули молода жінка та трирічна дитина. Пізніше із-під завалів врятували ще одну жінку 1970 року народження.

В Умані спочатку повідомлялось про чотирьох загиблих, потім — про шістьох, згодом було відомо про десятьох загиблих. Наразі є інформація про 23 загиблих та 18 поранених, серед яких четверо дітей. Розбір завалів триває.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про деталі масового ракетного удару. За його словами, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Загалом було знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555.