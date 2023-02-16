Обложка нового номера журнала Time посвящена концлагерю в Ягодном

Журнал Time посвятил обложку украинцам, которых оккупанты месяц держали в подвале
В свежем номере влиятельного американского журнала Time выйдет статья о российском концлагере в селе Ягодное Черниговской области. Фото из подвала редакция поместила на обложку.
Об этом сообщает официальный сайт издания.
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О Ягодном — всему миру
На обложке номера журнала Time, который выйдет 27 февраля, появится фотография из села Ягодное Черниговской области.
В журнале выйдет большой материал, посвященный жителям села, которые во время оккупации провели месяц в настоящем концлагере — подвале сельской школы.
Что известно о преступлении
Российские военные в школьном подвале в Ягодном содержали 366 человек, среди которых 67 детей. В тесном подвальном помещении без нормального доступа к пище, свежему воздуху, воде и туалету люди провели 28 дней.
Десять жителей Ягодного, не получив вовремя медицинской помощи, скончались.
Напомним, СМИ выяснили, что в Ягодном базировались военные 55-й мотострелковой бригады из Кызыла (Республика Тува). Тувинцы жили в домах и квартирах жителей села, они проводили обыски в начале оккупации и сгоняли людей в подвал.
Однако непосредственно удерживали в подвале людей не военнослужащие 55-й бригады. Собранные журналисты позволяют утверждать, что причастными к военному преступлению в Ягодном были военные из 228 мотострелкового полка, базирующегося в Екатеринбурге.
Фото: Ольга Меняйло / Facebook-группа "Село Ягодное Черниговского района" и Time