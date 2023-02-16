Обложка нового номера журнала Time посвящена концлагерю в Ягодном

В известном американском журнале выйдет пространная статья о концлагере на Черниговщине

В свежем номере влиятельного американского журнала Time выйдет статья о российском концлагере в селе Ягодное Черниговской области. Фото из подвала редакция поместила на обложку.

Об этом сообщает официальный сайт издания.

О Ягодном — всему миру

На обложке номера журнала Time, который выйдет 27 февраля, появится фотография из села Ягодное Черниговской области.

В журнале выйдет большой материал, посвященный жителям села, которые во время оккупации провели месяц в настоящем концлагере — подвале сельской школы.

Что известно о преступлении

Российские военные в школьном подвале в Ягодном содержали 366 человек, среди которых 67 детей. В тесном подвальном помещении без нормального доступа к пище, свежему воздуху, воде и туалету люди провели 28 дней.

Десять жителей Ягодного, не получив вовремя медицинской помощи, скончались.

Напомним, СМИ выяснили, что в Ягодном базировались военные 55-й мотострелковой бригады из Кызыла (Республика Тува). Тувинцы жили в домах и квартирах жителей села, они проводили обыски в начале оккупации и сгоняли людей в подвал.

Однако непосредственно удерживали в подвале людей не военнослужащие 55-й бригады. Собранные журналисты позволяют утверждать, что причастными к военному преступлению в Ягодном были военные из 228 мотострелкового полка, базирующегося в Екатеринбурге.

Фото: Ольга Меняйло / Facebook-группа "Село Ягодное Черниговского района" и Time