Обкладинка нового номеру журналу Time присвячена концтабору в Ягідному

У відомому американському журналі вийде розлога стаття про концтабір на Чернігівщині

У свіжому номері впливового американського журналу Time вийде стаття про російський концтабір у селі Ягідне Чернігівської області. Фото з підвалу редакція помістила на обкладинку.

Про це повідомляє офіційний сайт видання.

Про Ягідне — усьому світу

На обкладинці номеру журналу Time, який вийде 27 лютого, з’явиться фотографія із села Ягідне Чернігівської області.

У журналі вийде великий матеріал, присвячений мешканцям села, які під час окупації місяць провели у справжньому концтаборі — підвалі сільської школи.

Що відомо про злочин

Російські військові у шкільному підвалі у Ягідному утримували 366 людей, серед яких було 67 дітей. У тісному підвальному приміщенні без нормального доступу до їжі, свіжого повітря, води та навіть туалету люди провели 28 днів.

Десятеро жителів Ягідного, не отримавши вчасно медичної допомоги, померли.

Нагадаємо, ЗМІ з’ясували, що у Ягідному базувалися військові 55-ї мотострілецької бригади із Кизила (Республіка Тува). Тувинці жили у будинках та квартирах жителів села, вони проводили обшуки на початку окупації та зганяли людей до підвалу.

Проте безпосередньо утримували у підвалі людей не військовослужбовці 55-ї бригади. Дані, які зібрали журналісти, дозволяють стверджувати, що причетними до воєнного злочину у Ягідному були військові з 228 мотострілецького полку, що базується у Єкатеринбурзі.

Фото: Ольга Мєняйло / Facebook-група "Село Ягідне Чернігівського району" та Time