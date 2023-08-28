Журналист объяснил, почему Путин не комментирует обстрелы Москвы и оккупированного Крыма

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент РФ Владимир Путин никак не реагирует на атаки по Москве и временно оккупированному Крыму, ведь в России работает принцип пропаганды — "не смотри вверх, никакого негатива". Обычные россияне думают до сих пор, что их армия добивается значительных успехов в войне с Украиной.

Об этом заявил журналист Роман Цымбалюк, пишет УНИАН.

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"Это же принцип, опять же, ... это все базируется как раз на Оле Скабеевой (российская пропагандистка. — Ред.), да. У них же принцип какой — вот этой великой, надутой Оли Скабеевой глобальной, — не смотри вверх, никакого негатива", — объяснил он.

Сознание россиян

По его словам, если Путин сказал, что, например, российские войска будут уничтожать HIMARS, "как орешки", то в сознании жителей РФ так и происходит.

"Царь — он же сказал некоторое время потому, что HIMARS (американская реактивная система залпового огня. — Ред.) они будут щелкать, как орешки, так вот в Москве, в их сознании, они их продолжают щелкать. Поэтому — это все, это единственная причина (почему Путин не комментирует удары по Москве и Крыму. — Ред.)", — заметил Цымбалюк.

Напомним, россияне начинают ощущать опасность во временно оккупированном украинском Крыму и ищут пути отступления. Даже ракетоносители постепенно передислоцируют в Азовское море.