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Журналіст пояснив, чому Путін не коментує обстріли Москви та окупованого Криму

28 серпня 2023 08:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Журналіст пояснив, чому Путін не коментує обстріли Москви та окупованого Криму
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент РФ Володимир Путін ніяк не реагує на атаки по Москві та тимчасово окупованому Криму, адже в Росії працює принцип пропаганди — "не дивись вгору, ніякого негативу". Звичайні росіяни думають і досі, що їхня армія досягає значних успіхів у війні з Україною.

Про це заявив журналіст Роман Цимбалюк, пише УНІАН. 

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В чому причина мовчання

"Це ж принцип, знову ж таки, ... це все базується якраз на Олі Скабєєвій (російська пропагандистка. — Ред.), так. У них же принцип який — ось цієї великої, надутої Олі Скабєєвої глобальної, — не дивись вгору, ніякого негативу", — пояснив він.

Свідомість росіян

За його словами, якщо Путін сказав, що, до прикладу, російські війська будуть знищувати HIMARS, "як горішки", то у свідомості мешканців РФ так і відбувається.

"Цар — він же сказав деякий час тому, що HIMARS (американська реактивна система залпового вогню. — Ред.) вони будуть клацати, як горішки, так ось у Москві, в їхній свідомості, вони їх продовжують клацати. Тому — це все, це єдина причина (чому Путін не коментує удари по Москві та Криму. — Ред.)", — зауважив Цимбалюк. 

Нагадаємо, росіяни починають відчувати небезпеку у тимчасово окупованому українському Криму та шукають шляхи відступу. Навіть ракетоносії поступово передислоковують в Азовське море. 

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