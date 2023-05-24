Журналиста WSJ Эвана Гершковича оставили под арестом до 30 августа

Журналист WSJ Эван Гершкович. Фото: АР

Лефортовский суд Москвы рассмотрел дело корреспондента WSJ Эвана Гершковича, которого в РФ обвиняют в шпионаже. Ему продлили содержание под стражей еще на три месяца.

Об этом сообщают российские СМИ в Telegram.

Читайте также:

Известно, что заседание продолжалось в закрытом режиме. Все потому, что материалы дела Гершковича засекречены. Журналист был оставлен под стражей до 30 августа.

Дело Евана Гершковича

Известно, что 31-летний Гершкович ФСБ задержан 29 марта. Его удерживают в России по обвинению в шпионаже. Перед задержанием журналист готовил материал о частной военной компании "Вагнер" и специально приехал в Екатеринбург.

Гершкович — американец с русскими корнями, работавший в России шесть лет.

Издание и правительство США категорически отрицают все обвинения. Государственный департамент признал журналиста неправомерно задержанным и прилагает немало усилий, чтобы оказывать давление на Россию с целью его увольнения.

Напомним, Президент США Джо Байден выразил свою поддержку родителям задержанного в России по обвинению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Байден назвал американского журналиста "совершенно смелым" и призвал Москву к его немедленному увольнению.