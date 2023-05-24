Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Журналиста WSJ Эвана Гершковича оставили под арестом до 30 августа arrow

Журналиста WSJ Эвана Гершковича оставили под арестом до 30 августа

24 мая 2023 01:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Журналиста WSJ Эвана Гершковича оставили под арестом до 30 августа
Журналист WSJ Эван Гершкович. Фото: АР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Лефортовский суд Москвы рассмотрел дело корреспондента WSJ Эвана Гершковича, которого в РФ обвиняют в шпионаже. Ему продлили содержание под стражей еще на три месяца.

Об этом сообщают российские СМИ в Telegram.

Читайте также:

Известно, что заседание продолжалось в закрытом режиме. Все потому, что материалы дела Гершковича засекречены. Журналист был оставлен под стражей до 30 августа.

Дело Евана Гершковича

Известно, что 31-летний Гершкович ФСБ задержан 29 марта. Его удерживают в России по обвинению в шпионаже. Перед задержанием журналист готовил материал о частной военной компании "Вагнер" и специально приехал в Екатеринбург.

Гершкович — американец с русскими корнями, работавший в России шесть лет.

Издание и правительство США категорически отрицают все обвинения. Государственный департамент признал журналиста неправомерно задержанным и прилагает немало усилий, чтобы оказывать давление на Россию с целью его увольнения.

Напомним, Президент США Джо Байден выразил свою поддержку родителям задержанного в России по обвинению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Байден назвал американского журналиста "совершенно смелым" и призвал Москву к его немедленному увольнению.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас