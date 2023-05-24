Журналіста WSJ Евана Гершковича залишили під арештом до 30 серпня
Лефортовський суд Москви розглянув справу кореспондента WSJ Евана Гершковича, якому в РФ закидають шпигунство. Йому подовжили тримання під вартою ще на три місяці.
Про це повідомляють російські ЗМІ у Telegram.
Відомо, що засідання тривало у закритому режимі. Все через те, що матеріали справи Гершковича засекречені. Журналіста залишили під вартою до 30 серпня.
Справа Евана Гершковича
Відомо, що 31-річного Гершковича ФСБ затримала 29 березня. Його утримують у Росії за звинуваченням у шпигунстві. Перед затриманням журналіст готував матеріал про приватну військову компанію "Вагнер" і для цього спеціально приїхав до Єкатеринбургу.
Гершкович — американець із російським корінням, який працював у Росії шість років.
Видання та уряд США категорично заперечують усі звинувачення. Державний департамент визнав журналіста неправомірно затриманим і докладає чимало зусиль, щоб чинити тиск на Росію з метою його звільнення.
Нагадаємо, Президент США Джо Байден висловив свою підтримку батькам затриманого в Росії за звинуваченням у шпигунстві журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Байден назвав американського журналіста "абсолютно сміливим" та закликав Москву до його негайного звільнення.