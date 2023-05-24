Журналіста WSJ Евана Гершковича залишили під арештом до 30 серпня

Журналіст WSJ Еван Гершкович. Фото: АР

Лефортовський суд Москви розглянув справу кореспондента WSJ Евана Гершковича, якому в РФ закидають шпигунство. Йому подовжили тримання під вартою ще на три місяці.

Про це повідомляють російські ЗМІ у Telegram.

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Відомо, що засідання тривало у закритому режимі. Все через те, що матеріали справи Гершковича засекречені. Журналіста залишили під вартою до 30 серпня.

Справа Евана Гершковича

Відомо, що 31-річного Гершковича ФСБ затримала 29 березня. Його утримують у Росії за звинуваченням у шпигунстві. Перед затриманням журналіст готував матеріал про приватну військову компанію "Вагнер" і для цього спеціально приїхав до Єкатеринбургу.

Гершкович — американець із російським корінням, який працював у Росії шість років.

Видання та уряд США категорично заперечують усі звинувачення. Державний департамент визнав журналіста неправомірно затриманим і докладає чимало зусиль, щоб чинити тиск на Росію з метою його звільнення.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден висловив свою підтримку батькам затриманого в Росії за звинуваченням у шпигунстві журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Байден назвав американського журналіста "абсолютно сміливим" та закликав Москву до його негайного звільнення.