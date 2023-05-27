Журналисты узнали, какие страны блокируют санкции против России

Санкции против РФ. Фото: google

Два европейских государства, Венгрия и Греция, не поддерживают новые санкции Евросоюза против России. Это происходит в контексте обсуждения 11-го пакета ограничений против РФ после начала крупномасштабной агрессии против Украины.

Об этом сообщают источники Politico.

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Два государства не поддерживают санкции против РФ

Ранее санкции были направлены на ослабление военного потенциала России, но текущие дискуссии в ЕС фокусируются на предотвращении обхода этих мер со стороны других стран. Новый пакет санкций может затронуть тех, кто помогает России уходить от торговых ограничений, что станет новым шагом для ЕС.

Однако Венгрия и Греция противостоят этому, связывая свое согласие с вопросом, связанным с Украиной и "списком спонсоров войны". Оба государства хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из этого списка, прежде чем они дадут зеленый свет новому пакету санкций.

Такая позиция вызывает контрверсии, так как обычно эти вопросы рассматриваются отдельно. Но Венгрия и Греция используют предлагаемые санкции как политический инструмент для добивания своих интересов.

Представитель Греции заявил, что в случае доказательств нарушения санкций, эта информация должна быть представлена соответствующим государствам-членам ЕС на техническом уровне для надлежащего расследования и последующих действий.

Что известно про новый пакет санкций против РФ

В работе над одиннадцатым пакетом санкций против России, некоторые страны-члены Европейского союза возобновили дискуссии о целесообразности санкций против российской ядерной отрасли. Однако, последние данные указывают на то, что ЕС не планирует накладывать ограничения на деятельность "Росатома".

Параллельно этому, ЕС намерен обеспечить поддержку своим компаниям, которые стремятся к выходу с российского рынка. Подобные действия мотивируются риском введения дополнительного налогообложения для финансирования военных действий. В список нового пакета санкций могут быть включены около 100 новых компаний и индивидуумов.

Напомним, что 27 мая Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу новых санкций против россиян. В список вошли 51 физическое и 220 юридических лиц.

Среди компаний, которые попали под ограничения, значительная часть связаны с железной дорогой и транспортными услугами, а также производители оружия и электроники.