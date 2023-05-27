Журналісти дізналися, які країни блокують санкції проти Росії

Санкції проти РФ. Фото: google

Дві європейські держави, Угорщина та Греція, не підтримують нові санкції Євросоюзу проти Росії. Це відбувається у контексті обговорення 11-го пакету обмежень проти РФ після початку великомасштабної агресії проти України.

Про це повідомляють джерела Politico.

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Дві держави не підтримують санкції проти РФ

Раніше санкції були спрямовані на ослаблення військового потенціалу Росії, але поточні дискусії в ЄС фокусуються на запобіганні обходу цих заходів з боку інших країн. Новий пакет санкцій може торкнутися тих, хто допомагає Росії уникати торговельних обмежень, що стане новим кроком для ЄС.

Однак Угорщина та Греція протистоять цьому, пов'язуючи свою згоду з питанням, пов'язаним з Україною та "списком спонсорів війни". Обидві держави хочуть, щоб деякі з їхніх компаній були виключені із цього списку, перш ніж вони дадуть зелене світло новому пакету санкцій.

Така позиція викликає контрверсії, оскільки ці питання розглядаються окремо. Але Угорщина та Греція використовують запропоновані санкції як політичний інструмент для досягнення своїх інтересів.

Представник Греції заявив, що у разі доказів порушення санкцій ця інформація має бути надана відповідним державам-членам ЄС на технічному рівні для належного розслідування та подальших дій.

Що відомо про новий пакет санкцій проти РФ

У роботі над одинадцятим пакетом санкцій проти Росії деякі країни-члени Європейського союзу відновили дискусії про доцільність санкцій проти російської ядерної галузі. Однак останні дані вказують на те, що ЄС не планує накладати обмеження на діяльність "Росатому".

Паралельно з цим, ЄС має намір забезпечити підтримку своїм компаніям, які прагнуть виходу з російського ринку. Подібні дії мотивуються ризиком запровадження додаткового оподаткування на фінансування військових дій. До списку нового пакету санкцій може бути включено близько 100 нових компаній та індивідуумів.

Нагадаємо, що 27 травня Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти росіян. До списку увійшли 51 фізична та 220 юридичних осіб.

Серед компаній, які потрапили під обмеження, значна частина пов'язана із залізницею та транспортними послугами, а також виробники зброї та електроніки.