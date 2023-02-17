Появились редкие снимки, на которых видно Титаник на дне Атлантического океана

Более 1500 человек погибли, когда лайнер следовал из Саутгемптона в Нью-Йорк во время своего первого плавания

Опубликованы редкие фотографии, на которых виден Титаник, затонувший в Атлантическом океане в 1912 году. Они были сделаны после того, как исследователи обнаружили обломки лайнера в сентябре 1985 года.

Об этом сообщает издание SkyNews .

Подробности

Более 1500 человек погибли, когда лайнер следовал из Саутгемптона в Нью-Йорк во время своего первого плавания и столкнулся с айсбергом.

Титаник на дне океана обнаружила команда из океанографического института Вудс-Хоула (WHOI) и французского Национального института океанографии.

Во время 11 погружений в 1986 году были сняты кадры с подводного аппарата и дистанционно управляемого судна.

На снимках можно увидеть нос лайнера и некоторые изгороди вдоль одной из его палуб.

Океанограф Роберт Баллард рассказал, что первое, что он увидел, спустившись на глубину 2,5 мили, была гигантская стена из клепаной стали.

Напомним, о легендарном "Титанике" снят не один фильм, вокруг этого корабля существует немало легенд и теорий о различных сокровищах. Не один исследователь задумывался о том, чтобы поднять его на поверхность и исследовать полностью. Однако существует несколько причин, почему эта идея бесполезна.