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Появились редкие снимки, на которых видно Титаник на дне Атлантического океана

17 февраля 2023 13:55
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Появились редкие снимки, на которых видно Титаник на дне Атлантического океана
Более 1500 человек погибли, когда лайнер следовал из Саутгемптона в Нью-Йорк во время своего первого плавания
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Опубликованы редкие фотографии, на которых виден Титаник, затонувший в Атлантическом океане в 1912 году. Они были сделаны после того, как исследователи обнаружили обломки лайнера в сентябре 1985 года.

Об этом сообщает издание SkyNews .

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Более 1500 человек погибли, когда лайнер следовал из Саутгемптона в Нью-Йорк во время своего первого плавания и столкнулся с айсбергом.

Титаник на дне океана обнаружила команда из океанографического института Вудс-Хоула (WHOI) и французского Национального института океанографии.

Во время 11 погружений в 1986 году были сняты кадры с подводного аппарата и дистанционно управляемого судна.

На снимках можно увидеть нос лайнера и некоторые изгороди вдоль одной из его палуб.

Титаник

Титаник

Титаник

Океанограф Роберт Баллард рассказал, что первое, что он увидел, спустившись на глубину 2,5 мили, была гигантская стена из клепаной стали.

Напомним, о легендарном "Титанике" снят не один фильм, вокруг этого корабля существует немало легенд и теорий о различных сокровищах. Не один исследователь задумывался о том, чтобы поднять его на поверхность и исследовать полностью. Однако существует несколько причин, почему эта идея бесполезна.

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