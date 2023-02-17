З'явилися рідкісні знімки, на яких видно Титанік на дні Атлантичного океану

Понад 1500 людей загинули, коли лайнер прямував із Саутгемптона до Нью-Йорка під час свого першого плавання

Опубліковано рідкісні світлини, на яких видно Титанік, який затонув в Атлантичному океані у 1912 році. Вони були зроблені після того, як дослідники знайшли уламки лайнера у вересні 1985 року.

Про це повідомляє видання SkyNews.

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Понад 1500 людей загинули, коли лайнер прямував із Саутгемптона до Нью-Йорка під час свого першого плавання та зіткнувся з айсбергом.

Титанік на дні океану виявила команда з океанографічного інституту Вудс-Хоул (WHOI) і французького Національного інституту океанографії.

Під час 11 занурень 1986 року були зняті кадри з підводного апарату та дистанційно керованого судна.

На знімках можна побачити ніс лайнера та деякі огорожі вздовж однієї з його палуб.

Океанограф Роберт Баллард розповів, що перше, що він побачив, коли спустився на глибину 2,5 милі, була гігантська стіна з клепаної сталі.

Нагадаємо, про легендарний "Титанік" знятий не один фільм, довкола цього корабля існує чимало легенд та теорій про різноманітні скарби. Не один дослідник задумувався над тим, щоб підняти його на поверхню та дослідити повністю. Однак, існує кілька причин чому ця ідея є марною та безглуздою.