"Зюльт для всех": панки протестуют против нового туристического налога
На немецком острове Зюльт панки разбили лагерь и проводят акции протеста "Зюльт для всех". Они выступают против дополнительного туристического налога, который хочет взыскать Германия со всех гостей острова.
Об этом сообщает информационный канал BILD на русском.
Протесты на острове Зюльт
Отмечается, что немецкие власти хотят взыскать дополнительный туристический налог в размере 3,70 евро в день для всех отдыхающих на острове Зюльт. Эти средства будут использованы для поддержки курорта.
Однако живущие в палатках участники движения Aktion Sylt выступают против нового налога. Они планируют находиться на острове до 20 августа, поэтому по закону каждый должен заплатить около 100 евро. Лозунг протеста панков — "Зюльт для всех".
"Жилье должно быть основным правом, но оно становится невозможным, потому что некоторые люди выкупают огромные виллы на лучшие летние недели", — отметил организатор протеста Йонас Хетгер.
Напомним, что в прошлом году две сестры и подросток, сын одной из них, решили уйти от городской жизни, переселившись в безлюдные уголки Скалистых гор Колорадо. Их происшествие закончилось трагически и их тела были обнаружены в отдаленном районе.