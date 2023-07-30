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"Зюльт для всех": панки протестуют против нового туристического налога

30 июля 2023 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Зюльт для всех": панки протестуют против нового туристического налога
Участники акции протеста "Зюльт для всех". Фото: BILD на русском
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На немецком острове Зюльт панки разбили лагерь и проводят акции протеста "Зюльт для всех". Они выступают против дополнительного туристического налога, который хочет взыскать Германия со всех гостей острова.

Об этом сообщает информационный канал BILD на русском.

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Отмечается, что немецкие власти хотят взыскать дополнительный туристический налог в размере 3,70 евро в день для всех отдыхающих на острове Зюльт. Эти средства будут использованы для поддержки курорта.

Однако живущие в палатках участники движения Aktion Sylt выступают против нового налога. Они планируют находиться на острове до 20 августа, поэтому по закону каждый должен заплатить около 100 евро. Лозунг протеста панков — "Зюльт для всех".

"Жилье должно быть основным правом, но оно становится невозможным, потому что некоторые люди выкупают огромные виллы на лучшие летние недели", — отметил организатор протеста Йонас Хетгер.

Напомним, что в прошлом году две сестры и подросток, сын одной из них, решили уйти от городской жизни, переселившись в безлюдные уголки Скалистых гор Колорадо. Их происшествие закончилось трагически и их тела были обнаружены в отдаленном районе.

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