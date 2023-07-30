"Зюльт для всіх": панки протестують проти нового туристичного податку

Учасники акції протесту "Зюльт для всіх". Фото: BILD російською

На німецькому острові Зюльт панки отаборилися й проводять акції протесту "Зюльт для всіх". Вони виступають проти додаткового туристичного податку, який хоче стягнути Німеччина з усіх гостей острова.

Про це повідомляє інформаційний канал BILD російською.

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Зазначається, що німецька влада хоче стягнути додатковий туристичний податок у розмірі 3,70 євро на день для всіх відпочивальників на острові Зюльт. Ці кошти будуть використані для підтримки курорту.

Однак учасники руху Aktion Sylt, що живуть у наметах, виступають проти нового податку. Вони планують перебувати на острові до 20 серпня, тому за законом кожен має сплатити близько 100 євро. Гасло протесту панків — "Зюльт для всіх".

"Житло має бути основним правом, але воно стає неможливим, тому що деякі люди викуповують величезні вілли на найкращі літні тижні", — зазначив організатор протесту Йонас Хетгер.

Нагадаємо, що минулого року дві сестри та підліток, син однієї з них, вирішили піти від міського життя, переселившись у безлюдні куточки Скелястих гір Колорадо. Їхня пригода закінчилася трагічно і їхні тіла були виявлені у віддаленому районі.