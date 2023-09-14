Злость и отвращение: для Пентагона проанализировали психическое состояние Путина

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Анализ речей президента РФ Владимира Путина до и после вторжения в Украину, проведенный психологом Нирит Пизано, показал доминирование чувств злости, презрения и отвращения, но полное отсутствие страха. Это было обсуждено на Симпозиуме по вопросам стратегического сдерживания, организованном Вооруженными силами США.

Об этом пишет Nikkei Asia.

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Используя технологии искусственного интеллекта и методы поведенческой психологии, исследователи рассмотрели несколько публичных выступлений Путина в 2022 и 2023 годах. 24 февраля 2022 года, когда российский лидер объявил о начале военной операции, его речь была насыщена чувствами веры и надежды.

В то же время, исследование показало, что неудачи на военном фронте, однако, не ослабили его эмоциональной уверенности. Даже через год после начала конфликта, его речь перед Федеральным собранием продемонстрировала схожие эмоции, включая повышенную надежду и уверенность.

После встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в сентябре, где Путин отказался от зерновой сделки, его эмоциональное состояние оставалось стабильным, с преобладанием чувств злости, презрения и удивления.

"Измеряя эмоции в сообщениях Путина на этой пресс-конференции, включая более подготовленное содержание, а также его спонтанные ответы, мы обнаруживаем схожую эмоциональную подпись: сильный гнев, отвращение, презрение, удивление, надежда, доверие — но не страх. Его показатель намерений, напоминающий февраль 2022 года, остается стабильным на уровне 54", — говорит Пизано.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин ослеплен манией величия и бредит восстановлением Советской империи. При этом диктатор окончательно потерял возможность просчитывать последствия своих поступков.