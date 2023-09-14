Злість та огида: для Пентагону проаналізували психічний стан Путіна

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Аналіз промов президента РФ Володимира Путіна до і після вторгнення в Україну, проведений психологом Ніріт Пізано, показав домінування почуттів агресії, зневаги та огиди, але повну відсутність страху. Це було обговорено на симпозіумі з питань стратегічного стримування, організованому Збройними силами США.

Про це пише Nikkei Asia.

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Використовуючи технології штучного інтелекту та методи поведінкової психології, дослідники розглянули кілька публічних виступів Путіна у 2022 та 2023 роках. 24 лютого 2022 року, коли російський лідер оголосив про початок військової операції, його мова була насичена почуттями віри та надії.

Водночас дослідження показало, що невдачі на військовому фронті, однак, не послабили його емоційної впевненості. Навіть через рік після початку конфлікту, його промова перед Федеральними зборами продемонструвала схожі емоції, включаючи підвищену надію та впевненість.

Після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у вересні, де Путін відмовився від зернової угоди, його емоційний стан залишався стабільним, з переважанням почуттів агресії, зневаги та здивування.

"Вимірюючи емоції в повідомленнях Путіна на цій пресконференції, включаючи більш підготовлений зміст, а також його спонтанні відповіді, ми виявляємо схожий емоційний підпис: сильний гнів, огида, зневага, здивування, надія, довіра — але не страх. Його показник намірів, що нагадує лютий 2022 року, залишається стабільним на рівні 54", — говорить Пізано.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін засліплений манією величі і марить відновленням Радянської імперії. При цьому диктатор остаточно втратив нагоду прораховувати наслідки своїх вчинків.