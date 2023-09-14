Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Злість та огида: для Пентагону проаналізували психічний стан Путіна arrow

Злість та огида: для Пентагону проаналізували психічний стан Путіна

14 вересня 2023 17:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Злість та огида: для Пентагону проаналізували психічний стан Путіна
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Аналіз промов президента РФ Володимира Путіна до і після вторгнення в Україну, проведений психологом Ніріт Пізано, показав домінування почуттів агресії, зневаги та огиди, але повну відсутність страху. Це було обговорено на симпозіумі з питань стратегічного стримування, організованому Збройними силами США.

Про це пише Nikkei Asia.

Читайте також:

Психічний стан Путіна

Використовуючи технології штучного інтелекту та методи поведінкової психології, дослідники розглянули кілька публічних виступів Путіна у 2022 та 2023 роках. 24 лютого 2022 року, коли російський лідер оголосив про початок військової операції, його мова була насичена почуттями віри та надії.

Водночас дослідження показало, що невдачі на військовому фронті, однак, не послабили його емоційної впевненості. Навіть через рік після початку конфлікту, його промова перед Федеральними зборами продемонструвала схожі емоції, включаючи підвищену надію та впевненість.

Після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у вересні, де Путін відмовився від зернової угоди, його емоційний стан залишався стабільним, з переважанням почуттів агресії, зневаги та здивування.

"Вимірюючи емоції в повідомленнях Путіна на цій пресконференції, включаючи більш підготовлений зміст, а також його спонтанні відповіді, ми виявляємо схожий емоційний підпис: сильний гнів, огида, зневага, здивування, надія, довіра але не страх. Його показник намірів, що нагадує лютий 2022 року, залишається стабільним на рівні 54", — говорить Пізано.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін засліплений манією величі і марить відновленням Радянської імперії. При цьому диктатор остаточно втратив нагоду прораховувати наслідки своїх вчинків.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Підбитий "Мінськ": наслідки ракетної атаки на Севастополь

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз